«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В эти дни поздравления принимают учителя. Свой профессиональный праздник 7 октября отметят как опытные педагоги, так и те, кто еще не так давно находился по другую сторону школьных парт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза Легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Узнавал наш корреспондент Петр Бутрим.

Артем, сказал слова добрые? Так, хорошо. Какой Саша? Добрый, отзывчивый – хорошо.

Найти общий язык с пятиклашками для него не проблема. Василий Коляда к своим 26-ти успел выпустить школьников постарше и с нового учебного года взять под свое крыло малышей.

Сам учился в глубинке, и к образу сельского наставника прикипел душой, сразу и надолго.

Василий Коляда, учитель средней школы агрогородка Клейники:

Еще со своей школьной скамьи, когда учился в начальных классах, всегда смотрел на учителя с большим восхищением и уважением. Поэтому хотелось в будущем стать для кого-то тоже стать каким-то эталоном и примером в жизни.

Классное руководство для самого молодого в школе учителя никогда не было тяжкой ношей. С детьми на одной волне, говорят о нем коллеги. Легкость в общении не только на уроках, но и переменах чувствуется даже со стороны.

Василий Коляда:

Я знаю, что это мое призвание, моя жизненная и профессиональная радость. Поскольку быть учителем – это значит заниматься любимым делом.

Павел Спивак, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники:

Мы еще с ним играем в разные подвижные игры на улице. Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть.

Уроки истории, искусства и обществоведения – в расписании почти нет окон, ритм бешеный, рассказывает учитель. Несмотря на это, он старается найти время и для себя (увлечения фотографией, белорусской литературой), и на аккаунт агрогородка в социальной сети. Красоты местной природы порой собирают сотни лайков.

Можно писать и стихи об этом. Стараемся уловить каждую пору года.

Любой урок под его началом не похож на предыдущий. Одну тему дети больше читают, вторую рисуют, а третью изучают прямо на ходу.

Какие известные люди родились, жили и творили в Клейниках? Например?

Занятиям в здании школы Василий Коляда зачастую предпочитает уроки-экскурсии по памятным местам.

Дмитрий Телипко, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники:

Один раз я узнал, что наша деревня была построена в XVI веке. Хотя я этого раньше не знал. Мы ходим по деревне, и нам рассказывают, объясняют, что и когда было построено.