Как бактерии поднимают урожайность и чем заняты беспилотники в полях? Показываем новые агротехнологии

В Беларуси иные подходы к труженикам села. На службе у аграриев ученые. В новую посевную они помогают войти с новыми технологиями. Так, к сезонным работам уже подключились дроны, в помощь также виртуальное пространство и микробиология, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бактерии поднимают урожайность и чем заняты беспилотники в полях? Все подробности у Алины Мычко.

Как повысить урожайность озимых и сохранить экономическую рентабельность? Ответ на эти вопросы ученые Академии наук искали более пяти лет. В результате появился принципиально новый для нашей страны препарат. «Грамисил» уже испытали на озимой пшенице и собрали почти на 15 % больше зерна. Принцип работы прост: из внутренней ткани растения выделяют особые бактерии. Их распыляют на семена перед посадкой; когда корень прорастает, бактерия проникает внутрь, стимулирует его развитие и облегчает питание. Применять препарат можно на любых видах озимых.

Ирина Ананьева, заведующая лабораторией взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений Института микробиологии НАН Беларуси:

Именно озимая культура больше всего подвержена стрессовому воздействию окружающей среды. В зимний период очень часто бывают перепады температуры, сильные заморозки сменяются оттепелью. Растение не дополучает элементов питания, оно слабо растет или вообще может погибнуть. Мы подобрали бактериальную культуру, которая стимулирует рост корневой системы и повышает стрессоустойчивость растения.

Применение препарата позволяет на треть снизить дозу минеральных удобрений – такие результаты показали полевые испытания. Распылять «Грамисил» можно не только перед посевной, но и во время весенней подкормки озимых. На один гектар требуется всего 200 миллилитров – стоит это чуть больше полутора рублей. После успешных тестов препарат отправился в массовое производство. Уже в следующем месяце он будет доступен для каждого хозяйства.