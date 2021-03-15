«Быть гражданином Беларуси – это честь». Что говорят дети, которым вручил паспорта губернатор Минской области?

Новости Беларуси. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси!» 15 марта торжественно вручили паспорта лучшим и активным представителям молодежи Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главный документ 14-летние юноши и девушки получили из рук губернатора Александра Турчина. Всего приехали более 20 подростков. Паспорта получили отличники учебы, призеры спортивных соревнований и победители олимпиад. На церемонию вручения в Национальную библиотеку они приехали из разных уголков области. После ребят ждала экскурсия по главному книгохранилищу Беларуси.

Лерика Горбач, ученица гимназии № 2 Солигорска:

Сегодня, конечно же, для меня очень особенный день и волнительный. Мне очень приятно, что меня пригласили именно на торжественное вручение паспорта в Минск. Это мой первый документ. Быть гражданином Беларуси – это, конечно же, честь, ответственность и гордость за свою страну.

Артем Тарасюк, ученик гимназии № 1 Слуцка:

Для меня это в первую очередь иметь свои права и обязанности. Выполнять обязанность и гордиться тем, что ты являешься гражданином Республики Беларусь.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня маленькие дети, которые родились, сегодня ребята, которые получают паспорта – это, безусловно, одни – ближайшее будущее, вторые – чуть более отдаленное. Поэтому, знаете, я считаю, что вот сегодня, наверное, это одни из лучших представителей нашей родной Минщины. Ребята, которые достигли уже определенных успехов в творчестве, в учебе, в спорте. Поэтому, конечно, я не то что надеюсь, я уверен, что вот это – будущее нашей области, нашей страны. И нам на самом деле есть чем гордиться.