Дух советского квеста: в Бресте возрождают традиции военно-спортивной игры «Орленок»
Новости Беларуси.Со школьных парт – на полигон. В Бресте продолжают возрождать традиции военно-спортивной игры «Орленок». Ее участники, а это 19 команд со всех регионов области, соревновались в беге с препятствиями, преодолевали преграды в эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зачастую ее называют самой массовой игрой ХХ века. Что задолго до эры компьютерных вполне похоже на правду. На таких же когда-то девушки примеряли на себе роль военных медсестер, а мальчишки – фронтовиков. «Орленок», как ни что иное, закалял характер и готовил к взрослой жизни.
Юрий Ошуркевич, учитель Городищенской средней школы:
У них создается общее дело и, несомненно, этот бойцовский дух они чувствуют. Это словами не передать. Это только можно в боевой деятельности почувствовать, что значит плечо товарища, что значит взаимовыручка.
Ване Федорову из Пружанского района – 17, юноша уже давно мечтает стать военным, пойти по стопам дяди. Именно поэтому и записался в добровольцы «Орленка». С теорией военного дела знакомится по книгам, с практикой – на таких военно-спортивных слетах.
Иван Федоров, участник военно-спортивной игры «Орленок»:
Я научился собирать автомат, разбирать, строевым шагом ходить. Я думаю, мне это пригодится в дальнейшем, потому что собираюсь поступать в Военную академию.
А вот полковник запаса, а ныне преподаватель Борис Губийчук из Барановичей о «Зарнице» и «Орленке» 70-х вспоминает с ностальгией. Говорит, тогда игрой в хорошем смысле болели все без исключения. Многие из них тоже стали офицерами, да и для остальных игры не прошли бесследно.
Борис Губийчук, полковник запаса:
Ностальгия по прошлому. Участвуя с молодежью в данном этапе, я приобретаю для себя бодрости.
Строевая подготовка и стрельба, военный быт и творчество – все это только в полевых условиях, что добавляет современному «Орленку» особый колорит.
Петр Бутрим, СТВ:
Барьеры, бревна и колючая проволока. С этой полосой препятствий справится далеко не каждый, только физически подготовленный школьник. С первого раза получается не у всех, но назад никто не сворачивает. Здесь учат подставлять плечо товарищу и двигаться дальше.
Не только суровые испытания, но также полевая кухня и песни у костра. Беларусь – едва ли не единственное место, где дух военно-спортивных игр все еще живет. И подтверждение тому – по-настоящему горящие глаза самих старшеклассников.