Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас

19 августа все православные отмечают один из важнейших христианских праздников – День Преображения Господня, в народе именуемый Яблочным Спасом. История священного торжества описана на страницах Нового Завета, когда Иисус Христос незадолго до мучительных страданий вместе с учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними, показав свою небесную славу.

Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент Минской духовной академии и Института теологии БГУ:

Казалось бы, мы живем в событиях намного позднее, чем Преображение, но оно играет в нашей жизни очень большую роль. Цель человека, который приходит на землю, – это возможное по силам преображение окружающего его мира. Это, можно сказать, первая такая задача человека, который посылается в этот мир. Вторая – не забывать, кто этот мир сотворил и благодаря чему у нас есть все то, чем мы пользуемся в этом мире.

Поэтому еще со времен Ветхого Завета с великим праздником Преображения Господня был связан обычай: приносить первые плоды в храм и символически посвящать их Богу. Изначально благословляли виноград, но в наших широтах диковинные ягоды – редкость, оттого общепринятым символом священного торжества у нас стали яблоки.

Святослав Рогальский:

Преображение Господне является двунадесятым праздником, то есть одним из 12 основных праздников, которые отмечаются и которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Поэтому в этот день совершается торжественное вечернее богослужение, всенощное бдение накануне вечером. А утром основная служба, божественная литургия, после которой проходит чин освящения плодов и начатков первых овощей, фруктов, которые мы приносим в храм.

В старину все верующие люди непременно праздновали Великий Спас богатым столом. После службы в храме из освященных плодов хозяйки готовили изысканные яства. С каким же блюдом сегодня отметить светлый яблочный праздник, подскажет повар.

Вадим Парханович, повар:

Сегодня мы приготовим яблоко, запеченное в слоеном тесте. Для этого понадобятся яблоки, слоеное тесто, лимон, корица, сахарная пудра и взбитое яйцо.

Нарезаем яблоко и вырезаем сердцевину. А если вы переживаете, что ваше яблоко потемнеет, то залейте его лимонным соком. Добавляем сахарную пудру.

Берем слоеное тесто, нарезаем его полосками. Мы взяли готовое слоеное тесто. Оборачиваем яблоки слоеным тестом.

Смазываем яблоки яйцом, посыпаем корицей и сахарной пудрой. Запекаем в духовке 12 минут при 200 градусах.