Прямой эфир

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас

19 августа 2021 10:34
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19 августа все православные отмечают один из важнейших христианских праздников – День Преображения Господня, в народе именуемый Яблочным Спасом.  История священного торжества описана на страницах Нового Завета, когда Иисус Христос незадолго до мучительных страданий вместе с учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними, показав свою небесную славу.  

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-1

Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент Минской духовной академии и Института теологии БГУ:
Казалось бы, мы живем в событиях намного позднее, чем Преображение, но оно играет в нашей жизни очень большую роль. Цель человека, который приходит на землю,  это возможное по силам преображение окружающего его мира. Это, можно сказать, первая такая задача человека, который посылается в этот мир. Вторая – не забывать, кто этот мир сотворил и благодаря чему у нас есть все то, чем мы пользуемся в этом мире.  

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-4

Поэтому еще со времен Ветхого Завета с великим праздником Преображения Господня был связан обычай: приносить первые плоды в храм и символически посвящать их Богу. Изначально благословляли виноград, но в наших широтах диковинные ягоды  редкость, оттого общепринятым символом священного торжества у нас стали яблоки. 

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-7

Святослав Рогальский:
Преображение Господне является двунадесятым праздником, то есть одним из 12 основных праздников, которые отмечаются и которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Поэтому в этот день совершается торжественное вечернее богослужение, всенощное бдение накануне вечером. А утром основная служба, божественная литургия, после которой проходит чин освящения плодов и начатков первых овощей, фруктов, которые мы приносим в храм.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-10

В старину все верующие люди непременно праздновали Великий Спас богатым столом. После службы в храме из освященных плодов хозяйки готовили изысканные яства. С каким же блюдом сегодня отметить светлый яблочный праздник, подскажет повар. 

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-13

Вадим Парханович, повар:
Сегодня мы приготовим яблоко, запеченное в слоеном тесте. Для этого понадобятся яблоки, слоеное тесто, лимон, корица, сахарная пудра и взбитое яйцо.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-16

Нарезаем яблоко и вырезаем сердцевину. А если вы переживаете, что ваше яблоко потемнеет, то залейте его лимонным соком. Добавляем сахарную пудру.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-19

Берем слоеное тесто, нарезаем его полосками. Мы взяли готовое слоеное тесто. Оборачиваем яблоки слоеным тестом.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-22

Смазываем яблоки яйцом, посыпаем корицей и сахарной пудрой. Запекаем в духовке 12 минут при 200 градусах.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-25

Когда яблоки готовы, можно украсить вишневым соусом.

Быстро и вкусно. Готовим десерт на Яблочный Спас-28

# Церковные праздники # общество # Святослав Рогальский # Вадим Парханович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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