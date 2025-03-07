Быстро и безопасно! В Гомельской области создали электронную торговую площадку

Покупки в несколько кликов. Белорусы давно оценили все прелести онлайн-шоппинга. При этом электронная торговля в тренде не только среди обычных граждан, такой удобной услугой пользуются и предприятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифровые технологии в стране развиваются. Не отстают от передовых веяний и регионы. В Гомельской области создали электронную торговую площадку. Те, кто уже успел «затестить» платформу, отзываются о ней как о простом, быстром и безопасном способе совершения покупок. Об эффективной альтернативе аукциону – Анна Корольчук.

Купить офис или оборудование в несколько кликов? Реальность. У электронной торговли много очевидных плюсов. Меньше бумажной волокиты, широкая география, а главное, шансов быстрее продать в разы больше. Глобальный переход в онлайн поддерживают белорусские регионы. Платформа появилась в 2024 году по инициативе губернатора Гомельской области. К ней еще присматриваются. Пока на сайте около 400 объявлений. Но те, кто уже воспользовался платформой, уверяют: преимущества неоспоримы.

Андрей Тимошенко, главный инженер предприятия «Гомельоблсервис»:

Выставляем и недвижимое имущество, и оборудование. На сегодняшний день мы продаем автотранспорт. Достаточно удобно – минимум документооборота. Очень быстро все происходит, а самое главное – законно. И оценка имущества, и подготовка сопроводительных документов, и потом сопровождение в плане реализации новому покупателю. Сервис превратился в инструмент для эффективного управления бизнесом – теперь каждый может рационально распоряжаться своими ресурсами. Сопровождение сделки полное, включая оценку имущества. Заказчику нужно лишь предоставить пакет документов.