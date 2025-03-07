Красотки на заводе – участницы «Мисс Минск – 2025» узнали секреты производства косметики

На пути к заветной короне каждая деталь имеет значение. Настоящая Мисс Минск должна не только блистать на сцене, но и понимать, как достичь идеального образа. Поэтому сегодняшний маршрут проложен на косметическую фабрику.

Виктория Сацук, куратор участниц:

У наших финалисток очень активный график. Каждый день репетиции, съемки. И мы захотели их обрадовать, сделать такой сюрприз, устроить эксклюзивную для них экскурсию. Они у нас, девушки, очень ухоженные, красивые. Девушки узнают, как же изготавливается косметика, какие-то секреты, даже формулы по производству. Узнают много нового для себя, когда будут выбирать косметику. Я думаю, им все очень сильно понравится.

Именно здесь, на производственных линиях, создаются уникальные продукты. Участницам показали варочный цех с современным оборудованием, где производят шампуни, кондиционеры и маски для волос. Каждый день здесь выпускают более 25 тысяч баночек.

Александр Пискун, главный технолог косметического производства:

Очень приятно на нашем производстве видеть участниц конкурса «Мисс Минск», потому что все, что мы делаем, мы делаем для создания красоты. Наши уважаемые гостьи побывали в самом сердце производства косметики, узнали все секреты, познали тонкости составов. Больше всего девушкам понравилось смотреть, как продукт выглядит в готовом виде, в огромном масштабе, то есть продукт еще не расфасован по баночкам. Но когда это в таком объеме, что в него можно нырнуть и быть поглощенным красотой, по-моему, это здорово. Следующая точка – фасовочный цех. Вся продукция при помощи дозирующих устройств отправляется во флаконы. Участницы не просто следили за процессом, но и попробовали себя в деле.

За каждым флаконом стоит большая команда профессионалов, тщательно следящих за качеством. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, продукт проходит специальный контроль.

Екатерина Кузькина, начальник химико-технической лаборатории:

Финальная точка экскурсии – это лаборатория, так же как и финальная точка производства нашей продукции. Здесь она проходит все этапы на соответствии качества. Мы постарались девочек не углублять в название сложных химических компонентов нашей продукции, а сделать приятное завершение экскурсии, показать необычные наши ароматы, новинки. Я надеюсь, девочкам очень понравилось, и они узнали много новой продукции, которую они используют.

Под чутким руководством опытных специалистов красавицы участвовали в разработке уникальных бьюти-продуктов, а также смогли ощутить себя частью настоящего мира красоты.