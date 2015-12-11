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«Было жутко»: российские руферы покорили статую Христа в Рио

11 декабря 2015 14:23
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Новости России. Экстремалы Виталий Раскалов и Вадим Махоров забрались на статую Христа Искупителя и увидели ночной Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета. 

Минувшим летом Виталий и Вадим побывали в Бразилии, Аргентине и Чили.

О своих приключениях молодые люди подробно рассказали в социальных сетях. Также ребята опубликовали видеоотчет самого покорения седьмого чуда света. Ролик стремительно набирает популярность, а вокруг него развернулись дискуссии по поводу легальности проникновения на памятник.

Вадим Махоров (запись в социальной сети):
Очень сложно передать эмоции, какие переполняли меня на тот момент, когда выбрался на голову статуи, отодвинув люк. К страху быть замеченным прибавилось чувство триумфа. К монументу днём можно добраться на поезде, который идёт по рельсам, опоясывающим гору с самого низа до верха. Ночью нам пришлось проделать этот же путь пешком в полной темноте под громкие звуки насекомых и животных. Было жутко, дорога шла будто через джунгли. Примерно за два часа мы оказались у монумента. Что было дальше, смотрите в ролике!

«Было жутко»: российские руферы покорили статую Христа в Рио-1

Высота статуи Христа Искупителя составляет 38 метров, плюс 8 метров пьедестал.

Взобраться на главную достопримечательность Бразилии без предварительных согласований ещё никому не удавалось. 

Виталий Раскалов (запись в социальной сети):
Естественно, забраться на эту статую у нас была цель номер один! Просто потому что, нелегально этого не делал ещё никто, и мы в своём роде первооткрыватели. Если вкратце сказать, то это был один из самых опасных залазов за всю мою историю, если бы нас поймали, мы бы непременно сели в тюрьму. Но, к нашему счастью этого не случилось, и мы сделали видео о том, как это было.

Чем ближе к небу, тем они счастливее и свободнее – такова философия руферов.

Они взбираются на крыши города и всегда удивляют размахом своих урбанистических зарисовок. Белорусские руферы показали Минск с высоты птичьего полета – подробности здесь

# общество # Экстрим # Фотофакт # Виталий Раскалов # Вадим Махоров

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