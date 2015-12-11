«Было жутко»: российские руферы покорили статую Христа в Рио

Новости России. Экстремалы Виталий Раскалов и Вадим Махоров забрались на статую Христа Искупителя и увидели ночной Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета.





Минувшим летом Виталий и Вадим побывали в Бразилии, Аргентине и Чили.

О своих приключениях молодые люди подробно рассказали в социальных сетях. Также ребята опубликовали видеоотчет самого покорения седьмого чуда света. Ролик стремительно набирает популярность, а вокруг него развернулись дискуссии по поводу легальности проникновения на памятник.

Вадим Махоров (запись в социальной сети):

Очень сложно передать эмоции, какие переполняли меня на тот момент, когда выбрался на голову статуи, отодвинув люк. К страху быть замеченным прибавилось чувство триумфа. К монументу днём можно добраться на поезде, который идёт по рельсам, опоясывающим гору с самого низа до верха. Ночью нам пришлось проделать этот же путь пешком в полной темноте под громкие звуки насекомых и животных. Было жутко, дорога шла будто через джунгли. Примерно за два часа мы оказались у монумента. Что было дальше, смотрите в ролике!