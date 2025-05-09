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«Было ощущение, что день-два, и всё наладится» – как редакция «Советской Белоруссии» ощутила первые дни войны?

09 мая 2025 11:26
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22 июня 1941 года в свет вышел последний мирный номер «Советской Белоруссии». Впрочем, и 23-го все пришли на работу, как обычно. До Минска только долетало эхо бомбежек. Все ждали, что еще немного и это прекратится.

«Было ощущение, что день-два, и всё наладится» – как редакция «Советской Белоруссии» ощутила первые дни войны?-2

Дмитрий Жук, директор – главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»: 
Была там завредакцией, дама по фамилии Ваганова. Она вспоминает, что, в принципе, ничего необычного не происходило: стрекотали пишущие машинки, каких-то репортеров отправляли на задания, на заводы. В принципе, довольно мирная повестка. Было ощущение, что буквально день-два, и все наладится, но увы…

«Было ощущение, что день-два, и всё наладится» – как редакция «Советской Белоруссии» ощутила первые дни войны?-4

24 июня на Минск упали первые бомбы. Было принято решение об эвакуации коллектива. Изначально выбор пал на Могилев, однако мощностей на издание центральной газеты там не нашлось, и тогда редакцию направили в Гомель. Именно там 4 июля вышел первый военный номер, где была опубликована знаменитая сталинская речь о начале войны. Конечным же пунктом назначения стала Казань. 21 сентября 1941 года Центральным комитетом Компартии Беларуси было принято решение об объединении газеты Минского обкома «Звязда» и «Советской Белоруссии» в одно издание, которое до конца войны выходило на белорусском языке. Уже после того, как сняли оборону Москвы, редакция переехала в столицу Советского Союза.

«Было ощущение, что день-два, и всё наладится» – как редакция «Советской Белоруссии» ощутила первые дни войны?-6

Дмитрий Жук:
Газета выходила тогда десять раз в месяц. То есть, по сути, каждые три дня. Тираж ее был 50 тысяч, и доставлялась она авиацией сюда, на оккупированную территорию, в партизанские зоны, в партизанские отряды. И сразу же после освобождения Минска, в июле 1944 года, газета переехала в Минск. И с тех пор уже из Минска газета никуда не переезжала. Но нужно понимать, что после освобождения было принято решение о возвращении двух редакций, то есть газеты «Звязда» – отдельно, газеты «Советская Белоруссия» – отдельно.

Подробности – в видео.

# Великая Отечественная война # «Советская Белоруссия» # Журналистика # СМИ Беларуси

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