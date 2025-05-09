«Было ощущение, что день-два, и всё наладится» – как редакция «Советской Белоруссии» ощутила первые дни войны?

22 июня 1941 года в свет вышел последний мирный номер «Советской Белоруссии». Впрочем, и 23-го все пришли на работу, как обычно. До Минска только долетало эхо бомбежек. Все ждали, что еще немного и это прекратится.

Дмитрий Жук, директор – главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»:

Была там завредакцией, дама по фамилии Ваганова. Она вспоминает, что, в принципе, ничего необычного не происходило: стрекотали пишущие машинки, каких-то репортеров отправляли на задания, на заводы. В принципе, довольно мирная повестка. Было ощущение, что буквально день-два, и все наладится, но увы…

24 июня на Минск упали первые бомбы. Было принято решение об эвакуации коллектива. Изначально выбор пал на Могилев, однако мощностей на издание центральной газеты там не нашлось, и тогда редакцию направили в Гомель. Именно там 4 июля вышел первый военный номер, где была опубликована знаменитая сталинская речь о начале войны. Конечным же пунктом назначения стала Казань. 21 сентября 1941 года Центральным комитетом Компартии Беларуси было принято решение об объединении газеты Минского обкома «Звязда» и «Советской Белоруссии» в одно издание, которое до конца войны выходило на белорусском языке. Уже после того, как сняли оборону Москвы, редакция переехала в столицу Советского Союза.