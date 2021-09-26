В конце сентября высаживаем плодовые кустарники и деревья. Что ещё важно сделать в саду, когда собрали урожай?

Конец сентября – самое время пополнить сад плодовыми кустарниками и деревьями. Сейчас можно смело высаживать семечковые культуры, например, яблони и груши, рассказали в программе «Плюс-минус» . Обращайте внимание на качество приобретаемых саженцев.

Не забываем также наводить порядок в саду. Важно очистить все приствольные круги плодовых деревьев, убираем с земли остатки урожая. Также важно удалить с веток все оставшиеся засохшие плоды, которые являются рассадником болезней. Если уже убрали урожай в теплицах, обязательно сделайте их генеральную уборку.

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