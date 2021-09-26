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В конце сентября высаживаем плодовые кустарники и деревья. Что ещё важно сделать в саду, когда собрали урожай?

26 сентября 2021 13:26
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Конец сентября – самое время пополнить сад плодовыми кустарниками и деревьями. Сейчас можно смело высаживать семечковые культуры, например, яблони и груши, рассказали в программе «Плюс-минус». Обращайте внимание на качество приобретаемых саженцев.

В конце сентября высаживаем плодовые кустарники и деревья. Что ещё важно сделать в саду, когда собрали урожай?-1

Не забываем также наводить порядок в саду. Важно очистить все приствольные круги плодовых деревьев, убираем с земли остатки урожая. Также важно удалить с веток все оставшиеся засохшие плоды, которые являются рассадником болезней. Если уже убрали урожай в теплицах, обязательно сделайте их генеральную уборку.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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