В конце сентября высаживаем плодовые кустарники и деревья. Что ещё важно сделать в саду, когда собрали урожай?

Конец сентября – самое время пополнить сад плодовыми кустарниками и деревьями. Сейчас можно смело высаживать семечковые культуры, например, яблони и груши, рассказали в программе «Плюс-минус». Обращайте внимание на качество приобретаемых саженцев.
Конец сентября – самое время пополнить сад плодовыми кустарниками и деревьями. Сейчас можно смело высаживать семечковые культуры, например, яблони и груши, рассказали в программе «Плюс-минус». Обращайте внимание на качество приобретаемых саженцев.
Не забываем также наводить порядок в саду. Важно очистить все приствольные круги плодовых деревьев, убираем с земли остатки урожая. Также важно удалить с веток все оставшиеся засохшие плоды, которые являются рассадником болезней. Если уже убрали урожай в теплицах, обязательно сделайте их генеральную уборку.
Читайте также:
Как ухаживать за капустой в конце сентября? Подсказки для хорошего урожая
Перекопать грядки и посадить лук. Как правильно подготовить огород к зиме, рассказывает садовод
По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?