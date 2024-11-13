Его скульптуры украшают многие белорусские города. Узнали, как создавались известные работы Владимира Жбанова

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бронзовые и молчаливые – они поселились в столице и во многих других белорусских городах. И могут поведать о многом… С ними хочется общаться и улыбаться им в ответ. Скульптуры Владимира Жбанова – легкие и задорные, словно живые. А вот их автора уже почти 13 лет нет среди нас. В 2024-м ему могло бы исполниться 70. Вспоминаем удивительного человека вместе Жанной Жбановой. На протяжении всей жизни скульптора она была его музой. И сегодня делает многое, чтобы сохранить память о талантливом супруге.

Жанна Жбанова:

Моя свекровь рассказывала, что они ехали в поезде. И Володя из хлебного мякиша вылепил змею и напугал соседку по купе. Ему тогда было 2 года. Он с детства лепил. Он младший из трех детей. У Саши с Володей разница была 7 лет, Сашу заставляли с Володей сидеть. Володю привязывали веревкой к кровати железной. Брат давал пластилин ему, и тот лепил.

Владимир Жбанов родился в 1954 году в Минске. В семье военного. Старший брат пошел по стопам отца. Связать свою жизнь с армией подумывал и младший.

Жанна Жбанова:

У нас лежит личное дело, Львовское политическое училище. И он собирал справки. Володя заканчивал художественное училище имени Глебова. Педагог обратился к родителям и сказал, вы что делаете, вы преступление совершаете. Какой военный? И он поступил в академию.