Его скульптуры украшают многие белорусские города. Узнали, как создавались известные работы Владимира Жбанова

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Жанна Жбанова, вдова скульптора Владимира Жбанова:
Скульптуры Владимира Жбанова украшают Минск. Мы посчитали и сами удивились – 14 скульптур.
Бронзовые и молчаливые – они поселились в столице и во многих других белорусских городах. И могут поведать о многом… С ними хочется общаться и улыбаться им в ответ. Скульптуры Владимира Жбанова – легкие и задорные, словно живые. А вот их автора уже почти 13 лет нет среди нас. В 2024-м ему могло бы исполниться 70. Вспоминаем удивительного человека вместе Жанной Жбановой. На протяжении всей жизни скульптора она была его музой. И сегодня делает многое, чтобы сохранить память о талантливом супруге.
Жанна Жбанова:
Моя свекровь рассказывала, что они ехали в поезде. И Володя из хлебного мякиша вылепил змею и напугал соседку по купе. Ему тогда было 2 года. Он с детства лепил. Он младший из трех детей. У Саши с Володей разница была 7 лет, Сашу заставляли с Володей сидеть. Володю привязывали веревкой к кровати железной. Брат давал пластилин ему, и тот лепил.
Владимир Жбанов родился в 1954 году в Минске. В семье военного. Старший брат пошел по стопам отца. Связать свою жизнь с армией подумывал и младший.
Жанна Жбанова:
У нас лежит личное дело, Львовское политическое училище. И он собирал справки. Володя заканчивал художественное училище имени Глебова. Педагог обратился к родителям и сказал, вы что делаете, вы преступление совершаете. Какой военный? И он поступил в академию.
Но в армию он все же тоже попал. В 25 лет призвали на службу. Попросился в десантные войска. А через несколько месяцев оказался на войне.
Жанна Жбанова:
Про Афганистан вообще речи не шло. Это был 1979 год, осень. Они и в самолете даже не знали. Знали, что летят в теплую страну. Потому что у них не было теплого обмундирования. Он не был в горячих точках. Он был в Кабуле. Он просился в Кандагар добровольцем, но поскольку у него был сын (у него кличка была батя). Ему говорили: батя, три шага назад.
С Жанной Владимировной они познакомились накануне. В баре, куда она пришла с подругой послушать музыку, разговорились, нашлись общие темы. Владимир рассказал, что уходит в армию. И попросил разрешения писать письма.
Подробности в видео.