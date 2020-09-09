МВД призывает белорусов вместе сохранить порядок в стране

Каждый гражданин имеет право на спокойную и комфортную жизнь, независимо от политических взглядов и идей. В связи с этим белорусские правоохранители напомнили, что задать свои вопросы, сообщить об оскорблениях или о случаях, нарушающих общественное спокойствие, можно по телефону 102.