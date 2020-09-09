Прямой эфир

МВД призывает белорусов вместе сохранить порядок в стране

09 сентября 2020 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел призвало белорусов вместе сохранить порядок в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД призывает белорусов вместе сохранить порядок в стране-1

Каждый гражданин имеет право на спокойную и комфортную жизнь, независимо от политических взглядов и идей. В связи с этим белорусские правоохранители напомнили, что задать свои вопросы, сообщить об оскорблениях или о случаях, нарушающих общественное спокойствие, можно по телефону 102.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»
09 сентября 2020 11:42

МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре
09 сентября 2020 11:12

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре

Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена
09 сентября 2020 09:50

Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена