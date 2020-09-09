«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам?

Елена Храмович, предприниматель:

Мы многодетная семья с мужем, у нас трое маленьких деток. Решили мы, что у нас будет какое-то свое семейное дело. Меня муж, конечно же, поддержал в этом. Я, конечно, очень переживала, говорила, что может не получится, может, не надо. Но он сказал: «Давай попробуем». Вот мы и решили попробовать. Нас отправили на курсы. Курсы эти были бесплатные, даже нам оплачивали поездку на занятия.