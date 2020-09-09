«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам?
Новости Беларуси. Бизнес с нуля. Служба занятости в Дзержинском районе помогает безработным открыть собственное дело. Поддерживается любая инициатива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Последний объект – фитнес-центр. Он открылся в Дзержинском доме быта.
На полученную субсидию там оборудовали спортзал, закупили инвентарь.
Мальчики и девочки, а также их родители могут заниматься фитнесом, борьбой, самбо.
Елена Храмович, предприниматель:
Мы многодетная семья с мужем, у нас трое маленьких деток. Решили мы, что у нас будет какое-то свое семейное дело. Меня муж, конечно же, поддержал в этом. Я, конечно, очень переживала, говорила, что может не получится, может, не надо. Но он сказал: «Давай попробуем». Вот мы и решили попробовать. Нас отправили на курсы. Курсы эти были бесплатные, даже нам оплачивали поездку на занятия.
Всего в 2019 году финансовую помощь от службы занятости получили 13 безработных. Чаще всего обращаются для создания бизнеса в сфере торговли, пошива одежды, транспортных услуг и парикмахерского дела.