Прямой эфир

«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам?

09 сентября 2020 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бизнес с нуля. Служба занятости в Дзержинском районе помогает безработным открыть собственное дело. Поддерживается любая инициатива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последний объект – фитнес-центр. Он открылся в Дзержинском доме быта.

«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам? -1

На полученную субсидию там оборудовали спортзал, закупили инвентарь.

«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам? -4

Мальчики и девочки, а также их родители могут заниматься фитнесом, борьбой, самбо.

«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам? -7

Елена Храмович, предприниматель:
Мы многодетная семья с мужем, у нас трое маленьких деток. Решили мы, что у нас будет какое-то свое семейное дело. Меня муж, конечно же, поддержал в этом. Я, конечно, очень переживала, говорила, что может не получится, может, не надо. Но он сказал: «Давай попробуем». Вот мы и решили попробовать. Нас отправили на курсы. Курсы эти были бесплатные, даже нам оплачивали поездку на занятия.

«Решили мы, что у нас будет какое-то своё семейное дело». Как в Дзержинске помогают начинающим бизнесменам? -10

Всего в 2019 году финансовую помощь от службы занятости получили 13 безработных. Чаще всего обращаются для создания бизнеса в сфере торговли, пошива одежды, транспортных услуг и парикмахерского дела.

# Бизнес в Беларуси # общество # Елена Храмович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД призывает белорусов вместе сохранить порядок в стране
09 сентября 2020 12:08

МВД призывает белорусов вместе сохранить порядок в стране

МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»
09 сентября 2020 11:42

МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре
09 сентября 2020 11:12

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре