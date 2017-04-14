Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам

Новости Беларуси. Накануне Пасхи бойцы студотрядов помогают навести порядок на знаковых объектах страны. Среди них – Витебский амфитеатр и десятки мемориалов в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Кроме того, участники акции решили помочь ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям.

В частности, ребята постарались создать уют в домах и квартирах пенсионеров, а также навести порядок после зимы во дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний амфитеатр, уснувший в несезон, 14 апреля будто снова ожил. Конечно, на сцене не раздаются громкие аккорды, но это пока.