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Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам

14 апреля 2017 20:39
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Новости Беларуси. Накануне Пасхи бойцы студотрядов помогают навести порядок на знаковых объектах страны. Среди них – Витебский амфитеатр и десятки мемориалов в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Кроме того, участники акции решили помочь ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям.

В частности, ребята постарались создать уют в домах и квартирах пенсионеров, а также навести порядок после зимы во дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний амфитеатр, уснувший в несезон, 14 апреля будто снова ожил. Конечно, на сцене не раздаются громкие аккорды, но это пока.

Навести лоск на главной фестивальной площадке Витебска – задача студентов.

Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам-1

Илья Ковалев, студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Сам я из Гомеля, и вот второй год учусь в Ветеринарной академии. Да, много раз гулял по городу и видел амфитеатр, очень красивое место.

Был рад, что приложил руку к этому.

Буквально накануне ребята записались в студотряды. Это, считайте, трудовой «почин».

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Традицию подхватили и минские школьники. Правда, генеральную уборку ребята решили провести не у себя, а в здании районной организации ветеранов.

Волонтеры начинают с уборки подоконников, аккуратно смахивают пыль, моют окна и поливают цветы. Впрочем, это не разовая акция. Гимназисты регулярно помогают ветеранам.

Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам-3

Андрей Мойсейчук, учащийся 42 гимназии Минска:
Устраиваем концерты для ветеранов. Иногда приходим помогать на квартиру: помыть окна, цветы полить.

Хочется помочь, сделать что-то доброе другим.

Трудовой флешмоб поддержали во всех уголках страны. От прошлогодней листвы очищали места воинской славы, обелиски, братские могилы.

Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам-5

Карина Лимонина, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Мой дедушка был танкистом. Мне много про него рассказывали родители. Он дошел до Берлина, но, к сожалению, оттуда не вернулся.

Деревушка под Гродно, здесь живет Леокадия Копоть. Бывшей узнице концлагеря уже за 90.

Бабушке помогает взрослый внук, однако лишних рук в хозяйстве не бывает.

Эльвира Алексейчик, ученица Ратичской средней школы:
Дрова принести, помыть пол, окна, прополоть грядки. Мы всегда ходим по бабушкам, помогаем им.

# Студенты # Татьяна Ревизоре

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