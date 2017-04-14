Был рад, что приложил руку: 14 апреля студотряды по всей Беларуси наводили порядок и помогали ветеранам
Новости Беларуси. Накануне Пасхи бойцы студотрядов помогают навести порядок на знаковых объектах страны. Среди них – Витебский амфитеатр и десятки мемориалов в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Кроме того, участники акции решили помочь ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям.
В частности, ребята постарались создать уют в домах и квартирах пенсионеров, а также навести порядок после зимы во дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летний амфитеатр, уснувший в несезон, 14 апреля будто снова ожил. Конечно, на сцене не раздаются громкие аккорды, но это пока.
Навести лоск на главной фестивальной площадке Витебска – задача студентов.
Илья Ковалев, студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Сам я из Гомеля, и вот второй год учусь в Ветеринарной академии. Да, много раз гулял по городу и видел амфитеатр, очень красивое место.
Был рад, что приложил руку к этому.
Буквально накануне ребята записались в студотряды. Это, считайте, трудовой «почин».
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Традицию подхватили и минские школьники. Правда, генеральную уборку ребята решили провести не у себя, а в здании районной организации ветеранов.
Волонтеры начинают с уборки подоконников, аккуратно смахивают пыль, моют окна и поливают цветы. Впрочем, это не разовая акция. Гимназисты регулярно помогают ветеранам.
Андрей Мойсейчук, учащийся 42 гимназии Минска:
Устраиваем концерты для ветеранов. Иногда приходим помогать на квартиру: помыть окна, цветы полить.
Хочется помочь, сделать что-то доброе другим.
Трудовой флешмоб поддержали во всех уголках страны. От прошлогодней листвы очищали места воинской славы, обелиски, братские могилы.
Карина Лимонина, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Мой дедушка был танкистом. Мне много про него рассказывали родители. Он дошел до Берлина, но, к сожалению, оттуда не вернулся.
Деревушка под Гродно, здесь живет Леокадия Копоть. Бывшей узнице концлагеря уже за 90.
Бабушке помогает взрослый внук, однако лишних рук в хозяйстве не бывает.
Эльвира Алексейчик, ученица Ратичской средней школы:
Дрова принести, помыть пол, окна, прополоть грядки. Мы всегда ходим по бабушкам, помогаем им.