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Приговор дрифтеру с площади Победы суд оставил без изменений

14 апреля 2017 13:26
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Новости Беларуси. Приговор столичному дрифтеру оставлен без изменений.

Апелляцию по громкому делу 14 апреля рассмотрели в Минском городском суде.

В феврале 2017 года водителя, устроившего гонки на площади Победы, приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был признан виновным и привлечен к ответственности за хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отягчающим обстоятельством стало и то, что в момент «дрифта» водитель был пьян.

Приговор дрифтеру с площади Победы суд оставил без изменений-1

# общество # Фотофакт # Хулиганство

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