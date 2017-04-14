Приговор дрифтеру с площади Победы суд оставил без изменений

Новости Беларуси. Приговор столичному дрифтеру оставлен без изменений.

Апелляцию по громкому делу 14 апреля рассмотрели в Минском городском суде.

В феврале 2017 года водителя, устроившего гонки на площади Победы, приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был признан виновным и привлечен к ответственности за хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.