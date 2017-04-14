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Дождь, мокрый снег и ветер: прогноз погоды на Пасху

14 апреля 2017 20:06
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Новости Беларуси. Погода на выходных скорее напомнит о теплых пледах и зимней одежде, нежели о скором завершении отопительного сезона. Циклон, который придет на территорию Беларуси в выходные, принесет дождь, мокрый снег и ветер.

15 апреля в Минске ожидается кратковременный дождь, утром – слабый туман.

Температура ночью 0-2°С, днем +7-9°С тепла, однако будет достаточно зябко.

На Пасху 16 апреля также прогнозируется кратковременный дождь, днем – с мокрым снегом.

Порывистый ветер, температура ночью +3-5°С, днем +4-6°С. На следующей неделе существенного потепления ждать не приходится, сохранится холодная с осадками погода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дождь, мокрый снег и ветер: прогноз погоды на Пасху-1

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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