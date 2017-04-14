Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве
Новости Беларуси. Нестандартное решение квартирного вопроса. В Министерстве строительства и архитектуры заинтересовались опытом одного могилевского кооператива.
Его участники получают возможность приобрести квартиру или дом в рассрочку на индивидуальных условиях.
Система состоит из накопительного этапа и этапа выкупа. А помощь в покупке жилья идет из общего фонда кооператива. В нюансы необычной для Беларуси стратегии вникали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Самусев, участник кооператива:
Живу уже почти год. За два года планирую полностью рассчитаться, и будет моя квартира.
Константин Самусев – один из первых участников кооператива. К новому проекту сначала присматривался с недоверием.
Константин Самусев:
Те условия, которые были на тот момент и те возможности, точнее их отсутствие, они перевесили тот страх, который был. И я решился.
Чтобы поселиться на этих 60 квадратах, молодому человеку не хватало больше половины от стоимости квартиры. Помог кооператив.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Схема простая. Вы накапливаете от 20 до 40% от стоимости жилья, остальное доплачивает кооператив. И уже потом, после заселения, ваш долг разбрасывается на 8-12 лет. Эти деньги идут в общий паевой фонд.
Каждому участнику кооператива составляется индивидуальный план, в зависимости от его желаний и возможностей.
В среднем этап накопления длится два года, а время полного выкупа – около 10 лет.
По сути, человек покупает жилье не сразу, а постепенно, квадратными метрами. Правда, стоимость квартиры получается чуть больше рыночной.
Евгений Раитин, руководитель кооператива:
Человек финансирует ее за 120 месяцев. В результате 50 квадратных метров превращаются в 58. Человек 58 метров финансирует, получает 50. 8 метров примерно – это переплата.
Эту систему приобретения жилья застройщики Могилева подсмотрели в Германии. По такому принципу немцы покупают треть квартир.
Евгений Раитин:
Те деньги, что остаются, формируют резервный фонд кооператива, который постепенно растет.
Пока в кооперативе чуть менее 100 участников, 20 из них уже переехали в новое жилье.
Через несколько месяцев новоселом станет и Павел со своей семьей. Сейчас присматривает двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. За год ему удалось собрать 10 тысяч рублей. Теперь каждый месяц будет платить около 400.
Павел Подугольников, участник кооператива:
Для людей, у которых остро стоит жилищный вопрос, думаю, это один из оптимальных вариантов решения проблемы.
Проектом заинтересовались в Минстройархитектуры: если итоги эксперимента будут положительными, то такое решение квартирного вопроса может быть реализовано в любой точке страны.