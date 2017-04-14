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Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве

14 апреля 2017 18:49
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Новости Беларуси. Нестандартное решение квартирного вопроса. В Министерстве строительства и архитектуры заинтересовались опытом одного могилевского кооператива.

Его участники получают возможность приобрести квартиру или дом в рассрочку на индивидуальных условиях.

Система состоит из накопительного этапа и этапа выкупа. А помощь в покупке жилья идет из общего фонда кооператива. В нюансы необычной для Беларуси стратегии вникали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве-1

Константин Самусев, участник кооператива:
Живу уже почти год. За два года планирую полностью рассчитаться, и будет моя квартира.

Константин Самусев – один из первых участников кооператива. К новому проекту сначала присматривался с недоверием.

Константин Самусев:
Те условия, которые были на тот момент и те возможности, точнее их отсутствие, они перевесили тот страх, который был. И я решился. 

Чтобы поселиться на этих 60 квадратах, молодому человеку не хватало больше половины от стоимости квартиры. Помог кооператив. 

Юрий Прокопенко, СТВ:
Схема простая. Вы накапливаете от 20 до 40% от стоимости жилья, остальное доплачивает кооператив. И уже потом, после заселения, ваш долг разбрасывается на 8-12 лет. Эти деньги идут в общий паевой фонд. 

Каждому участнику кооператива составляется индивидуальный план, в зависимости от его желаний и возможностей.

В среднем этап накопления длится два года, а время полного выкупа – около 10 лет.

По сути, человек покупает жилье не сразу, а постепенно, квадратными метрами. Правда, стоимость квартиры получается чуть больше рыночной.

Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве-4

Евгений Раитин, руководитель кооператива:
Человек финансирует ее за 120 месяцев. В результате 50 квадратных метров превращаются в 58. Человек 58 метров финансирует, получает 50. 8 метров примерно – это переплата.

Эту систему приобретения жилья застройщики Могилева подсмотрели в Германии. По такому принципу немцы покупают треть квартир. 

Евгений Раитин:
Те деньги, что остаются, формируют резервный фонд кооператива, который постепенно растет.

Пока в кооперативе чуть менее 100 участников, 20 из них уже переехали в новое жилье.

Через несколько месяцев новоселом станет и Павел со своей семьей. Сейчас присматривает двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. За год ему удалось собрать 10 тысяч рублей. Теперь каждый месяц будет платить около 400. 

Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве-7

Павел Подугольников, участник кооператива:
Для людей, у которых остро стоит жилищный вопрос, думаю, это один из оптимальных вариантов решения проблемы.

Проектом заинтересовались в Минстройархитектуры: если итоги эксперимента будут положительными, то такое решение квартирного вопроса может быть реализовано в любой точке страны.

# общество # Фотофакт # Недвижимость # Юрий Прокопенко # Константин Самусев # Евгений Раитин # Павел Подугольников

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