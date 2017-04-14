Накапливаете от 20 до 40% от стоимости, остальное доплачивает кооператив – немецкую схему покупки жилья опробовали в Могилеве

Система состоит из накопительного этапа и этапа выкупа. А помощь в покупке жилья идет из общего фонда кооператива. В нюансы необычной для Беларуси стратегии вникали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники получают возможность приобрести квартиру или дом в рассрочку на индивидуальных условиях.

Новости Беларуси. Нестандартное решение квартирного вопроса. В Министерстве строительства и архитектуры заинтересовались опытом одного могилевского кооператива.

Константин Самусев, участник кооператива: Живу уже почти год. За два года планирую полностью рассчитаться, и будет моя квартира.

Константин Самусев – один из первых участников кооператива. К новому проекту сначала присматривался с недоверием.

Константин Самусев:

Те условия, которые были на тот момент и те возможности, точнее их отсутствие, они перевесили тот страх, который был. И я решился.

Чтобы поселиться на этих 60 квадратах, молодому человеку не хватало больше половины от стоимости квартиры. Помог кооператив.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Схема простая. Вы накапливаете от 20 до 40% от стоимости жилья, остальное доплачивает кооператив. И уже потом, после заселения, ваш долг разбрасывается на 8-12 лет. Эти деньги идут в общий паевой фонд.

Каждому участнику кооператива составляется индивидуальный план, в зависимости от его желаний и возможностей.

В среднем этап накопления длится два года, а время полного выкупа – около 10 лет.

По сути, человек покупает жилье не сразу, а постепенно, квадратными метрами. Правда, стоимость квартиры получается чуть больше рыночной.