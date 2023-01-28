«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности
Новости Беларуси. Отечественные разработки – ответ западным санкциям. Гомельчанка изобрела уникальный фильтр для химической промышленности, который уже проходит испытания на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об инновациях ученых Института механики металлополимерных систем – в репортаже Анны Корольчук.
Виктория Шумская – молодой ученый Института механики металлополимерных систем имени Белого. В свои годы талантливая девушка может похвастаться не только научными публикациями, но и патентом на изобретение. Одна из последних ее разработок – инновационный фильтр, который сейчас проходит испытания на флагмане отечественной химической промышленности. Изобретение решает одну из производственных проблем – исключает попадание в готовые удобрения технического масла.
Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Они отсекают масляный аэрозоль, который попадает в конечный продукт и, в общем-то, ухудшает его качество. Наши фильтры работают неплохо. Весной заканчиваются промышленные испытания. И, я думаю, начнется тиражирование.
С этой разработкой Виктория победила в конкурсе «100 идей для Беларуси» и получила золотую медаль на международном форуме изобретателей в Новосибирске. Недавно девушка вернулась с выставки «Беларусь интеллектуальная».
Виктория Шумская, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Посетителей было очень много. Я участвую в выставках, но такой интерес я увидела впервые. Это были студенты, школьники, курсанты, много производственных людей. Даже в выходные дни, в которые проходила выставка, были колоссальный ажиотаж и интерес к разработкам белорусской науки.
Кроме фильтра, на национальном научном форуме институт представил свое полимерное покрытие для лыж. Лабораторные испытания этого спортивного инвентаря продолжаются.
Владимир Селькин, заведующий лабораторией Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Температура около 0 °C – лыжи идут тяжело, если мороз, температура -10 °C и ниже, то пластиковые лыжи, наоборот, скользят и теряют сцепление. Для исследования поведения пластиковых лыж и слоев различных и создано это оборудование.
Скоро в Телеханах начнется выпуск обновленной версии спортивного инвентаря. В первую очередь отечественные лыжи поставят в школы, потом они поступят в свободную продажу.
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