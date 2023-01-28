«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности

Новости Беларуси. Отечественные разработки – ответ западным санкциям. Гомельчанка изобрела уникальный фильтр для химической промышленности, который уже проходит испытания на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об инновациях ученых Института механики металлополимерных систем – в репортаже Анны Корольчук.

Виктория Шумская – молодой ученый Института механики металлополимерных систем имени Белого. В свои годы талантливая девушка может похвастаться не только научными публикациями, но и патентом на изобретение. Одна из последних ее разработок – инновационный фильтр, который сейчас проходит испытания на флагмане отечественной химической промышленности. Изобретение решает одну из производственных проблем – исключает попадание в готовые удобрения технического масла.

Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:

Они отсекают масляный аэрозоль, который попадает в конечный продукт и, в общем-то, ухудшает его качество. Наши фильтры работают неплохо. Весной заканчиваются промышленные испытания. И, я думаю, начнется тиражирование. С этой разработкой Виктория победила в конкурсе «100 идей для Беларуси» и получила золотую медаль на международном форуме изобретателей в Новосибирске. Недавно девушка вернулась с выставки «Беларусь интеллектуальная».

Виктория Шумская, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:

Посетителей было очень много. Я участвую в выставках, но такой интерес я увидела впервые. Это были студенты, школьники, курсанты, много производственных людей. Даже в выходные дни, в которые проходила выставка, были колоссальный ажиотаж и интерес к разработкам белорусской науки.

Кроме фильтра, на национальном научном форуме институт представил свое полимерное покрытие для лыж. Лабораторные испытания этого спортивного инвентаря продолжаются.