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«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности

28 января 2023 13:31
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Новости Беларуси. Отечественные разработки – ответ западным санкциям. Гомельчанка изобрела уникальный фильтр для химической промышленности, который уже проходит испытания на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об инновациях ученых Института механики металлополимерных систем – в репортаже Анны Корольчук.

«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности-1

Виктория Шумская – молодой ученый Института механики металлополимерных систем имени Белого. В свои годы талантливая девушка может похвастаться не только научными публикациями, но и патентом на изобретение. Одна из последних ее разработок – инновационный фильтр, который сейчас проходит испытания на флагмане отечественной химической промышленности. Изобретение решает одну из производственных проблем – исключает попадание в готовые удобрения технического масла.

«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности-4

Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Они отсекают масляный аэрозоль, который попадает в конечный продукт и, в общем-то, ухудшает его качество. Наши фильтры работают неплохо. Весной заканчиваются промышленные испытания. И, я думаю, начнется тиражирование.

С этой разработкой Виктория победила в конкурсе «100 идей для Беларуси» и получила золотую медаль на международном форуме изобретателей в Новосибирске. Недавно девушка вернулась с выставки «Беларусь интеллектуальная».

«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности-7

Виктория Шумская, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Посетителей было очень много. Я участвую в выставках, но такой интерес я увидела впервые. Это были студенты, школьники, курсанты, много производственных людей. Даже в выходные дни, в которые проходила выставка, были колоссальный ажиотаж и интерес к разработкам белорусской науки.

«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности-10

Кроме фильтра, на национальном научном форуме институт представил свое полимерное покрытие для лыж. Лабораторные испытания этого спортивного инвентаря продолжаются.

«Был колоссальный ажиотаж». Гомельчанка разработала фильтр, который решит проблемы химпромышленности-13

Владимир Селькин, заведующий лабораторией Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси:
Температура около 0 °C – лыжи идут тяжело, если мороз, температура -10 °C и ниже, то пластиковые лыжи, наоборот, скользят и теряют сцепление. Для исследования поведения пластиковых лыж и слоев различных и создано это оборудование.

Скоро в Телеханах начнется выпуск обновленной версии спортивного инвентаря. В первую очередь отечественные лыжи поставят в школы, потом они поступят в свободную продажу.

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# Белорусская наука # общество # Леонид Иванов # Виктория Шумская # Владимир Селькин # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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