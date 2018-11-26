Прямой эфир

«Я записал 75 рассказов». Минский школьник Роман Зинченко создал в соцсети группу о ветеранах ВОВ

26 ноября 2018 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Увлечение, достойное самых высоких похвал. Минский школьник Роман Зинченко создал в Интернете сообщество «Великой Родины сыны!», чтобы сохранить память о ветеранах.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ учащийся СШ №71 г. Минска Роман Зинченко.

Как пришла идея создать такое сообщество?

Роман Зинченко, учащийся СШ №71 г. Минска:
В 2015 году нас, как школьников, отправили поздравить участника ВОВ с наступающим Днём Победы. И вот мы его посетили. Он нам рассказал о своём боевом прошлом, мне стало очень интересно.

Как технически проходит работа над проектом? Чего уже удалось добиться?

Роман Зинченко:
Я записал 75 рассказов участников ВОВ, сфотографировал их, сами воспоминания я записываю на видео, чтобы потом обрабатывать и выкладывать в эту группу «Великой Родины сыны!», чтобы могли увидеть люди, послушать живой рассказ участников ВОВ.

«Я записал 75 рассказов». Минский школьник Роман Зинченко создал в соцсети группу о ветеранах ВОВ-1

Есть отзывы. Людям нравится узнавать историю вот таким способом, потому что немногие читают, но любят смотреть видео.

# Ветеран войны # общество # Роман Зинченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как продумывают маршруты общественного транспорта и что означают символы на номерах?
26 ноября 2018 08:28

Как продумывают маршруты общественного транспорта и что означают символы на номерах?

Задаёт 200 задач на каникулы и считает учеников сотрудниками: как работает старейший учитель математики
26 ноября 2018 07:36

Задаёт 200 задач на каникулы и считает учеников сотрудниками: как работает старейший учитель математики

Передвигает фигуры и нажимает на часы. Первого шахматного робота «Анастасия» создали в Бресте
26 ноября 2018 07:32

Передвигает фигуры и нажимает на часы. Первого шахматного робота «Анастасия» создали в Бресте