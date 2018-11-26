«Я записал 75 рассказов». Минский школьник Роман Зинченко создал в соцсети группу о ветеранах ВОВ

Увлечение, достойное самых высоких похвал. Минский школьник Роман Зинченко создал в Интернете сообщество «Великой Родины сыны!», чтобы сохранить память о ветеранах.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – учащийся СШ №71 г. Минска – Роман Зинченко.

Как пришла идея создать такое сообщество?

Роман Зинченко, учащийся СШ №71 г. Минска:

В 2015 году нас, как школьников, отправили поздравить участника ВОВ с наступающим Днём Победы. И вот мы его посетили. Он нам рассказал о своём боевом прошлом, мне стало очень интересно.

Как технически проходит работа над проектом? Чего уже удалось добиться?

Роман Зинченко:

Я записал 75 рассказов участников ВОВ, сфотографировал их, сами воспоминания я записываю на видео, чтобы потом обрабатывать и выкладывать в эту группу «Великой Родины сыны!», чтобы могли увидеть люди, послушать живой рассказ участников ВОВ.