Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе «Большой город».
Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе «Большой город».
Велосезон на финише, и многие горожане сталкиваются с вопросом, где же их средство передвижения может перезимовать. Особенно актуальна эта проблема будет для тех, у кого в семье несколько двухколесных. А потому специалисты комитета госимущества занялись поиском мест для аренды под подземную велопарковку.
По предварительным подсчетам, таких подвальных и цокольных помещений в Минске более 200. Вскоре их список появится на сайте Мингорисполкома.