Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

Велосезон на финише, и многие горожане сталкиваются с вопросом, где же их средство передвижения может перезимовать. Особенно актуальна эта проблема будет для тех, у кого в семье несколько двухколесных. А потому специалисты комитета госимущества занялись поиском мест для аренды под подземную велопарковку.