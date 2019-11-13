Прямой эфир

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

13 ноября 2019 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе «Большой город». Вместо каменного отсева появится современный тротуар из мелкоштучной плитки.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?-1

Также обустроят новую сеть освещения и высадят множество деревьев и кустарников.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?-4

После реконструкции зона станет более уютной и приспособленной для разных видов отдыха. Там появится поле для мини-футбола, волейбола и площадка для катка. Для самых маленьких оборудуют детские игровые зоны.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?-7

А в целях безопасности на всех площадках уложат резиновую плитку. К слову, зона отдыха будет доступна и для малоподвижных жителей.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?-10

# Парки Минска # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация
13 ноября 2019 11:14

Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус
13 ноября 2019 10:59

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

«Вместе с машиной мне достался штраф». Что нужно знать прежде, чем вступать в наследство
13 ноября 2019 08:08

«Вместе с машиной мне достался штраф». Что нужно знать прежде, чем вступать в наследство