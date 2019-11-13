Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе «Большой город». Вместо каменного отсева появится современный тротуар из мелкоштучной плитки.

Также обустроят новую сеть освещения и высадят множество деревьев и кустарников.

После реконструкции зона станет более уютной и приспособленной для разных видов отдыха. Там появится поле для мини-футбола, волейбола и площадка для катка. Для самых маленьких оборудуют детские игровые зоны.