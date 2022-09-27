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Белорусы похитили миллион долларов с банковских карт граждан США

27 сентября 2022 13:32
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Новости Беларуси. Пятеро белорусов предстанут перед судом за хищение в особо крупном размере. С банковских карт граждан США им удалось вывести более миллиона долларов. Следственный комитет сообщил о завершении расследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы похитили миллион долларов с банковских карт граждан США-1

Установлено, что преступная группировка действовала на протяжении трех лет. У каждого фигуранта была своя роль. Для того чтобы отвести подозрение, мошенники придумали достаточно сложную схему. За похищенные средства приобретали дорогостоящие товары на зарубежных интернет-площадках, затем перепродавали, а вырученные деньги делили между собой. В ходе расследования уголовного дела установлено около 300 эпизодов преступной деятельности. Кроме этого, выявлены другие фигуранты, причастные к хищению денег. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство. Работа по установлению всех виновных в совершении преступления продолжается.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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