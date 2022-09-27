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В Белгосцирке провели учебную эвакуацию. Животные тоже покидали здание по инструкции

27 сентября 2022 13:51
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Новости Беларуси. Представление должно быть безопасным: учебная эвакуация прошла в главном цирке страны. По легенде учений, на арене в результате шоу с применением пиротехнических изделий произошло возгорание декоративных элементов и зрительного зала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белгосцирке провели учебную эвакуацию. Животные тоже покидали здание по инструкции-1

Усложнялось все тем, что зрительный зал был заполнен плотным дымом, и в условиях практически нулевой видимости сотрудникам МЧС необходимо было обнаружить условных пострадавших. Участие в учениях приняли более 100 спасателей и 24 единицы техники. Из-за условного возгорания покинуть арену пришлось и четвероногим артистам. Дрессировщики вывели из здания медведя, ослов и лошадей.

В Белгосцирке провели учебную эвакуацию. Животные тоже покидали здание по инструкции-4

В общей сложности количество посетителей Белгосцирка может достигать 1 600 человек. Поэтому объекту уделяется особое внимание, подобные мероприятия МЧС проводит регулярно.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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