В Белгосцирке провели учебную эвакуацию. Животные тоже покидали здание по инструкции

Новости Беларуси. Представление должно быть безопасным: учебная эвакуация прошла в главном цирке страны. По легенде учений, на арене в результате шоу с применением пиротехнических изделий произошло возгорание декоративных элементов и зрительного зала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усложнялось все тем, что зрительный зал был заполнен плотным дымом, и в условиях практически нулевой видимости сотрудникам МЧС необходимо было обнаружить условных пострадавших. Участие в учениях приняли более 100 спасателей и 24 единицы техники. Из-за условного возгорания покинуть арену пришлось и четвероногим артистам. Дрессировщики вывели из здания медведя, ослов и лошадей.