Салат из спаржи, помидоров и морковки по-корейски. Рецепт вкусного и полезного блюда

Огородный сезон стартовал. Время наполнить себя витаминами. Делаем ставку на хрустящие овощи и колдуем с хозяюшкой.

Мария Шиндюк, хозяюшка: Сегодня мы приготовим наш фирменный салат. Помогать будет моя дочь Виктория. Салат называется «Фантазия». Придумали мы его всей семьей. Состоит он из ярких ингредиентов, и когда его приготовишь, очень вызывает аппетит.

Мария Шиндюк: Для вкуса и пикантности добавим немного базилика. Здесь на вкус и цвет. Кому нравятся приправы и зелени побольше, можно добавить побольше.

Приступаем. Для деликатесного салатика нам понадобится 300 граммов спаржи и два помидора. Нарезаем томаты, добавляем перчинки морковью по-корейски. 200 граммов расставят нужные нотки. Затем 100 граммов натертого сыра. Кулинарная симфония.

Мария Шиндюк: Сочный, вкусный, красивый салат у нас получился. А еще можно вместо корейской моркови добавить авокадо, и получается тоже очень вкусно.

Слои сияют, как радуга. Цветотерапия и здоровье в каждой ложке. Заправляем салатик майонезом и сметанкой. Тщательно перемешиваем.

Восторг. В ожидании гостей можете разложить всю массу в тарталетки. Пироженки ЗОЖ – не меньше.

Мария Шиндюк:

Вот такое замечательное блюдо у нас получилось. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита. Этот салат обожает даже наша любимая Бусинка.

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