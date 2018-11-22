Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить

Новости Беларуси. Безвизовой зоне Беларуси добавят лоска. В Гродненском районе начался капитальный ремонт дорог в направлении Августовского канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В популярном у туристов месте финансирование Евросоюза получили сразу четыре проекта на общую сумму более 4 миллионов евро.

Здесь не только уложат новый асфальтобетон и перестроят мосты, но и обрамят дороги велодорожками, появятся пункты проката велосипедов – этот активный вид туризма особенно привлекает иностранцев. Предусмотрены и зоны отдыха, а также парковки у знаковых объектов. Например, у Дворцово-паркового ансамбля «Святск» и ДОТа времён Первой мировой войны.

Валерий Балашов, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Будет произведена реконструкция 21,8 километров дорог на территории Августовского канала, что позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру данной территории, которая, как вы знаете, довольно популярна у туристов. Могу сказать, что только на данный момент Августовский канал посетило чуть больше 150 тысяч человек.

Большую часть работ планируется завершить к маю 2019 года, как раз к началу туристического сезона на Августовском канале.