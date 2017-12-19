Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучшие инновационные проекты для школы. Финал конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победителей определяли в четырех номинациях: лучшие проекты для педагогов, родителей, самих школьников, а также лучший молодежный проект. На конкурс было подано больше 100 заявок со всей страны (это вдвое больше, чем в 2016 году).
Из них жюри выбрало 20.
К примеру, приложение для уроков черчения, Telegram-бот в помощь учителю и образовательная игра для первоклашек – они позволяют упростить процесс обучения. Организаторами конкурса второй год выступают Министерство образования Беларуси и компания МТС.
Николай Булаш, руководитель коммерческого департамента СООО «Мобильные телесистемы»:
Есть достаточно большое количество проектов, которые достойны реализации. Которые не должны пылиться на полках. Мы считаем, что будущее за технологиями, будущее за молодежью. Мы рады и счастливы тому, что у нас есть возможность быть сопричастными данному событию.
Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:
Проекты делаются в очень сжатые сроки. При должной доработке и менторстве опытных специалистов могут быть доведены до состояния, которого будет достаточно, чтобы эти мобильные приложения внедрять в образовательный процесс.
Победители получили подарки от компании МТС и партнеров конкурса. Не исключено, что она же выступит и ментором для наиболее перспективного проекта.