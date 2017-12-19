Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучшие инновационные проекты для школы. Финал конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей определяли в четырех номинациях: лучшие проекты для педагогов, родителей, самих школьников, а также лучший молодежный проект. На конкурс было подано больше 100 заявок со всей страны (это вдвое больше, чем в 2016 году).