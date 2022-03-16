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«Не уступают аналогам, а во многом даже превосходят». Подразделения связи получили модернизированную технику

16 марта 2022 06:32
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Новости Беларуси. В условиях серьезного санкционного давления Беларуси не только удается нивелировать экономические потери, но и даже укреплять свои позиции. В том числе в области обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не уступают аналогам, а во многом даже превосходят». Подразделения связи получили модернизированную технику-1

Стабильно работают предприятия военно-промышленного комплекса. Это дает возможность обеспечивать наших военных самым современным вооружением и техникой. Так, подразделения связи Вооруженных Сил получили модернизированные образцы комбинированных радиостанций и аппаратных телефонной засекреченной связи.  

«Не уступают аналогам, а во многом даже превосходят». Подразделения связи получили модернизированную технику-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Сегодня подразделения связи Вооруженных Сил Республики Беларусь в свой строй приняли комбинированные радиостанции Р-142Н, которые оснащены исключительно современным оборудованием отечественного производства. Кроме того, мы выдали в наши силы специальных операций, в оперативные объединения серийно выпускаемые нашими предприятиями Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь современные радиостанции, которые по своим характеристикам не уступают аналогам, а во многом их даже превосходят.  

«Не уступают аналогам, а во многом даже превосходят». Подразделения связи получили модернизированную технику-7

Использование такой модернизированной техники повысит возможности подразделений связи при выполнении поставленных перед ними задач.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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