«Не уступают аналогам, а во многом даже превосходят». Подразделения связи получили модернизированную технику

Новости Беларуси. В условиях серьезного санкционного давления Беларуси не только удается нивелировать экономические потери, но и даже укреплять свои позиции. В том числе в области обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стабильно работают предприятия военно-промышленного комплекса. Это дает возможность обеспечивать наших военных самым современным вооружением и техникой. Так, подразделения связи Вооруженных Сил получили модернизированные образцы комбинированных радиостанций и аппаратных телефонной засекреченной связи.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня подразделения связи Вооруженных Сил Республики Беларусь в свой строй приняли комбинированные радиостанции Р-142Н, которые оснащены исключительно современным оборудованием отечественного производства. Кроме того, мы выдали в наши силы специальных операций, в оперативные объединения серийно выпускаемые нашими предприятиями Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь современные радиостанции, которые по своим характеристикам не уступают аналогам, а во многом их даже превосходят.