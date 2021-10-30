«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике

Новости Беларуси. Совместными усилиями минчан белорусская столица 30 октября становится еще чище и зеленее. В Минске продолжается осеннее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы в городе еще немало. Листопад в 2021 году затянулся, погода позволяет продолжить и работы по озеленению. В этом сезоне в столице высадят рекордное количество кустарников.

Поддержать субботнюю традицию вышли сотни жителей. Например, в районе развязки МКАД и Логойского тракта озеленителям с благоустройством помогают курсанты Академии МВД и студенты БГУИР.

Даниил Жашкевич, курсант Академии МВД Беларуси:

С родителями на даче сажали кустики, в принципе, многие из нас занимаются этим не в первый раз, поэтому ничего сложного здесь нет.

Александр Шостко, курсант Академии МВД Беларуси:

Будет приятно показать детям будущим через лет 20, как мы тут садили деревья. Я надеюсь, это не в последний раз, когда мы помогаем городу.

Владислав Шмотко, курсант Академии МВД Беларуси:

Помогаем родителям, бабушкам в деревнях, огородах. Ну и хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение, дети и младшие сестры, братья, помогали нам.

Кирилл Романович, курсант Академии МВД Беларуси:

Мы помогаем озеленителям. Это непростой труд, мы сегодня еще раз убедились, что это сложно.

Галина Банет, директор УП «‎Зеленстрой Советского района Минска»:

Высаживаются здесь красиво цветущие кустарники, форзиция, которые устойчивы к соли. Всего высажено уже 46 тысяч, осталось всего лишь 10. ‎

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Район старый, деревьев много, что и хорошо. Ну и, соответственно, листьев много, поэтому уже привлекаем студентов колледжей и школьников-старшеклассников только на сгребание листвы. Сегодня у нас в районе продолжаются работы по уборке скверов Восточный, Мележа, на Якуба Коласа. Большое спасибо всем, кто принял участие. Приглашаем дальше продолжать благоустраивать наш район, а следовательно, и наш город.