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«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике

30 октября 2021 14:30
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Новости Беларуси. Совместными усилиями минчан белорусская столица 30 октября становится еще чище и зеленее. В Минске продолжается осеннее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-1

Работы в городе еще немало. Листопад в 2021 году затянулся, погода позволяет продолжить и работы по озеленению. В  этом сезоне в столице высадят рекордное количество кустарников.   

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-4

Поддержать субботнюю традицию вышли сотни жителей. Например, в районе развязки МКАД и Логойского тракта озеленителям с благоустройством помогают курсанты Академии МВД и студенты БГУИР.   

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-7

Даниил Жашкевич, курсант Академии МВД Беларуси:
С родителями на даче сажали кустики, в принципе, многие из нас занимаются этим не в первый раз, поэтому ничего сложного здесь нет.  

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-10

Александр Шостко, курсант Академии МВД Беларуси:
Будет приятно показать детям будущим через лет 20, как мы тут садили деревья. Я надеюсь, это не в последний раз, когда мы помогаем городу.  

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-13

Владислав Шмотко, курсант Академии МВД Беларуси:
Помогаем родителям, бабушкам в деревнях, огородах. Ну и хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение, дети и младшие сестры, братья, помогали нам.  

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-16

Кирилл Романович, курсант Академии МВД Беларуси:
Мы помогаем озеленителям. Это непростой труд, мы сегодня еще раз убедились, что это сложно.

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-19

Галина Банет, директор УП «‎Зеленстрой Советского района Минска»:
Высаживаются здесь красиво цветущие кустарники, форзиция, которые устойчивы к соли. Всего высажено уже 46 тысяч, осталось всего лишь 10. ‎  

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-22

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Район старый, деревьев много, что и хорошо. Ну и, соответственно, листьев много, поэтому уже привлекаем студентов колледжей и школьников-старшеклассников только на сгребание листвы. Сегодня у нас в районе продолжаются работы по уборке скверов Восточный, Мележа, на Якуба Коласа. Большое спасибо всем, кто принял участие. Приглашаем дальше продолжать благоустраивать наш район, а следовательно, и наш город.  

«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике-25

Оксана Шило, рабочая зеленого строительства УП «‎Зеленстрой Советского района Минска»:
Учить, конечно, надо, но молодцы, справляются, что тут можно сказать. Показываем, где-то поправляем, не без этого. Потому что ребята молодые, только пришли со школы. Естественно, помогаем, показываем. Видите, сколько кустиков посадили. Чистота и порядок – это в первую очередь. Ну и говорят же: надо посадить куст, построить дом, ну и детей завести, как положено. Поэтому у нашей молодежи все впереди.  

# Субботники в Беларуси # общество # Алла Санковская # Фотофакт

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