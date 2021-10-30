«Будет приятно показать будущим детям». Курсанты и студенты в Минске высадили кустарники на субботнике

Новости Беларуси. Совместными усилиями минчан белорусская столица 30 октября становится еще чище и зеленее. В Минске продолжается осеннее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совместными усилиями минчан белорусская столица 30 октября становится еще чище и зеленее. В Минске продолжается осеннее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работы в городе еще немало. Листопад в 2021 году затянулся, погода позволяет продолжить и работы по озеленению. В этом сезоне в столице высадят рекордное количество кустарников.
Поддержать субботнюю традицию вышли сотни жителей. Например, в районе развязки МКАД и Логойского тракта озеленителям с благоустройством помогают курсанты Академии МВД и студенты БГУИР.
Даниил Жашкевич, курсант Академии МВД Беларуси:
С родителями на даче сажали кустики, в принципе, многие из нас занимаются этим не в первый раз, поэтому ничего сложного здесь нет.
Александр Шостко, курсант Академии МВД Беларуси:
Будет приятно показать детям будущим через лет 20, как мы тут садили деревья. Я надеюсь, это не в последний раз, когда мы помогаем городу.
Владислав Шмотко, курсант Академии МВД Беларуси:
Помогаем родителям, бабушкам в деревнях, огородах. Ну и хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение, дети и младшие сестры, братья, помогали нам.
Кирилл Романович, курсант Академии МВД Беларуси:
Мы помогаем озеленителям. Это непростой труд, мы сегодня еще раз убедились, что это сложно.
Галина Банет, директор УП «Зеленстрой Советского района Минска»:
Высаживаются здесь красиво цветущие кустарники, форзиция, которые устойчивы к соли. Всего высажено уже 46 тысяч, осталось всего лишь 10.
Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Район старый, деревьев много, что и хорошо. Ну и, соответственно, листьев много, поэтому уже привлекаем студентов колледжей и школьников-старшеклассников только на сгребание листвы. Сегодня у нас в районе продолжаются работы по уборке скверов Восточный, Мележа, на Якуба Коласа. Большое спасибо всем, кто принял участие. Приглашаем дальше продолжать благоустраивать наш район, а следовательно, и наш город.
Оксана Шило, рабочая зеленого строительства УП «Зеленстрой Советского района Минска»:
Учить, конечно, надо, но молодцы, справляются, что тут можно сказать. Показываем, где-то поправляем, не без этого. Потому что ребята молодые, только пришли со школы. Естественно, помогаем, показываем. Видите, сколько кустиков посадили. Чистота и порядок – это в первую очередь. Ну и говорят же: надо посадить куст, построить дом, ну и детей завести, как положено. Поэтому у нашей молодежи все впереди.