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Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать

30 марта 2020 16:31
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Новости Беларуси. Модернизация дорог, газификация и реконструкция значимых социальных объектов. В Боровлянах начали работать над благоустройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-1

Основные работы начнутся через неделю. Прежде всего приведут в порядок места захоронения жертв Великой Отечественной войны. Кроме того, к шестидесятилетию в поселке Лесной будут посажены деревья и кустарники, которые украсят этот район.

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-4

Наши корреспонденты узнали, что сделано и о чем еще мечтали местные жители.

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-7

Чистота кругом. Дворники работают, прекрасно справляются.

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-10

Улучшили дорогу до города. Сделали велосипедные дорожки, что важно.

Открыли школы, садики, три общежития в деревне Лесковка. И дорогу поменяли.

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-13

Инфраструктура развивается. Сделали за областной больницей разворотную остановку для междугородних автобусов. Хотелось бы, чтобы побольше было для детей оздоровительных центров.

Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать-16

План работы на 2020 год уже обозначен. Поэтому можно сказать, что обновление не завершится с месяцем улучшения.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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