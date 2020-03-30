Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать

Новости Беларуси. Модернизация дорог, газификация и реконструкция значимых социальных объектов. В Боровлянах начали работать над благоустройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основные работы начнутся через неделю. Прежде всего приведут в порядок места захоронения жертв Великой Отечественной войны. Кроме того, к шестидесятилетию в поселке Лесной будут посажены деревья и кустарники, которые украсят этот район.

Наши корреспонденты узнали, что сделано и о чем еще мечтали местные жители.

Чистота кругом. Дворники работают, прекрасно справляются.

Улучшили дорогу до города. Сделали велосипедные дорожки, что важно. Открыли школы, садики, три общежития в деревне Лесковка. И дорогу поменяли.

Инфраструктура развивается. Сделали за областной больницей разворотную остановку для междугородних автобусов. Хотелось бы, чтобы побольше было для детей оздоровительных центров.