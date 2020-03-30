Реконструкция значимых объектов, ремонт дорог, газификация. Боровляны начали активно благоустраивать

Новости Беларуси. Модернизация дорог, газификация и реконструкция значимых социальных объектов. В Боровлянах начали работать над благоустройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Модернизация дорог, газификация и реконструкция значимых социальных объектов. В Боровлянах начали работать над благоустройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основные работы начнутся через неделю. Прежде всего приведут в порядок места захоронения жертв Великой Отечественной войны. Кроме того, к шестидесятилетию в поселке Лесной будут посажены деревья и кустарники, которые украсят этот район.
Наши корреспонденты узнали, что сделано и о чем еще мечтали местные жители.
Чистота кругом. Дворники работают, прекрасно справляются.
Улучшили дорогу до города. Сделали велосипедные дорожки, что важно.
Открыли школы, садики, три общежития в деревне Лесковка. И дорогу поменяли.
Инфраструктура развивается. Сделали за областной больницей разворотную остановку для междугородних автобусов. Хотелось бы, чтобы побольше было для детей оздоровительных центров.
План работы на 2020 год уже обозначен. Поэтому можно сказать, что обновление не завершится с месяцем улучшения.