Прогноз на урожай, традиции и гадание на будущее. Народные приметы на середину июня

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 июня – Еремей Распрягальник. Ровно месяц назад люди начинали засевать поля, а 14 июня распрягали лошадей, рассказали в программе «Плюс-минус». Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает». Также было принято слушать кукушку: если она часто кукует, значит урожай будет хорошим.
14 июня – Устинов день. В эту дату нужно было внимательно смотреть за тем, как восходит солнце: небо чистое, а лучи яркие – хорошо уродится рожь.
15 июня – Вьюнец. С этого дня славяне начинали окучивать картофель, также была традиция плести венки из вьюна и дарить их суженым.
16 июня – Лукьян Ветряк. Сегодня нужно следить за ветром. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов. Проливной дождь 16 июня предвещает хороший урожай грибов.
17 июня – Митрофан Навозник. В эту дату славяне занимались подкормкой растений, засыпали удобрения в землю и ухаживали за урожаем. Именно ко дню Митрофана Навозника, по народным поверьям, особенно быстро начинал расти лен.
18 июня – Дорофеев день. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные». Также 18 июня прорастает сон-трава, сорвав которую и положив под подушку, можно узнать свое будущее. В народе верили, что если Дорофеев день будет теплым, то урожай ржи окажется богатым.
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