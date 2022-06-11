Прогноз на урожай, традиции и гадание на будущее. Народные приметы на середину июня

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 июня – Еремей Распрягальник. Ровно месяц назад люди начинали засевать поля, а 14 июня распрягали лошадей, рассказали в программе «Плюс-минус» . Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает». Также было принято слушать кукушку: если она часто кукует, значит урожай будет хорошим.

14 июня – Устинов день. В эту дату нужно было внимательно смотреть за тем, как восходит солнце: небо чистое, а лучи яркие – хорошо уродится рожь.

15 июня – Вьюнец. С этого дня славяне начинали окучивать картофель, также была традиция плести венки из вьюна и дарить их суженым.

16 июня – Лукьян Ветряк. Сегодня нужно следить за ветром. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов. Проливной дождь 16 июня предвещает хороший урожай грибов.

17 июня – Митрофан Навозник. В эту дату славяне занимались подкормкой растений, засыпали удобрения в землю и ухаживали за урожаем. Именно ко дню Митрофана Навозника, по народным поверьям, особенно быстро начинал расти лен.