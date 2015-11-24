#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии
Новости Бельгии. На днях бельгийские спецслужбы обратились к людям, СМИ и блогерам с просьбой не комментировать ход масштабной спецоперации против террористов в Брюсселе. Пользователи сети Twitter откликнулись и поддержали полицию, сообщает Sky News.
Через несколько часов после призыва властей Интернет заполонили фотографии котов.
Сопровождал посты хештег #BrusselsLockdown.
Под некоторыми фотографиями пользователи размещали подписи, предупреждающие, что подозреваемые никогда не одержат победу.
Также нашлись люди, которые размещали фотографии котов, вовлеченных в расследование, с подписью «чтобы поймать плохих парней».
Некоторые размещали фото котов, переодетых в собак, с обращением к террористам: «Вы не можете вечно прятаться».
Для бельгийцев, такая акция – момент беззаботности, которую они могут себе позволить, все еще находясь в режиме антитеррористических операций, ставших результатом атак в Париже.
Реакция людей на режим радиомолчания вдохновила владельцев котов по всему миру выкладывать фотографии своих питомцев в знак солидарности с народом Бельгии.
В понедельник спецслужбы отблагодарили тех, кто прислушался к их просьбе.
В ответ на эту акцию полиция выложила на своей официальной странице в соцсети изображение миски с кормом для котов и приглашением угощаться всем, кто помог во время спецоперации.
Перевод: Лилия Соломенкова