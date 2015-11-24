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#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии

24 ноября 2015 14:46
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Новости Бельгии. На днях бельгийские спецслужбы обратились к людям, СМИ и блогерам с просьбой не комментировать ход масштабной спецоперации против террористов в Брюсселе. Пользователи сети Twitter откликнулись и поддержали полицию, сообщает Sky News

Через несколько часов после призыва властей Интернет заполонили фотографии котов. 

#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии-1

Сопровождал посты хештег #BrusselsLockdown.

Под некоторыми фотографиями пользователи размещали подписи, предупреждающие, что подозреваемые никогда не одержат победу.

#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии-4

Также нашлись люди, которые размещали фотографии котов, вовлеченных в расследование, с подписью «чтобы поймать плохих парней».

Некоторые размещали фото котов, переодетых в собак, с обращением к террористам: «Вы не можете вечно прятаться».

#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии-7

Для бельгийцев, такая акция – момент беззаботности, которую они могут себе позволить, все еще находясь в режиме антитеррористических операций, ставших результатом атак в Париже.

#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии-10

Реакция людей на режим радиомолчания вдохновила владельцев котов по всему миру выкладывать фотографии своих питомцев в знак солидарности с народом Бельгии.

В понедельник спецслужбы отблагодарили тех, кто прислушался к их просьбе.

В ответ на эту акцию полиция выложила на своей официальной странице в соцсети изображение миски с кормом для котов и приглашением угощаться всем, кто помог во время спецоперации.

#BrusselsLockdown: соцсети заполнились котами на время спецоперации в Бельгии-13

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Социальные медиа # коты

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