Из-за прогулов в школе китаянка поссорилась с мамой, сбежала и 10 лет жила в интернет-кафе

Новости Китая. «Как такое возможно?» – негодуют пользователи социальных сетей. Китайские СМИ называют этот случай удивительным.

Сейчас Сяо Юн 24 года. С родными девушка не виделась 10 лет.

В 14 она твердо решила уйти из дома, этому предшествовала ссора с родителями.

Как пишет The Star, девочка проводила время в разных компьютерных клубах, которые были для нее и временным пристанищем.

Сяо Юн нашли полицейские во время очередного утреннего рейда по интернет-кафе. Девушка предъявила поддельное удостоверение личности, после чего была доставлена в участок для опроса.

Вот так, совершенно случайно выяснилось, кто она и чем занимается. Родители уже не надеялись, что их дочь жива.

Чтобы добыть средства на пропитание, она выпрашивала деньги и еду у сотрудников интернет-кафе, иногда подрабатывала кассиром.

10 лет Сяо путешествовала по разным городам, но большую часть времени проводила за компьютерными играми.