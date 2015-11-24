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Из-за прогулов в школе китаянка поссорилась с мамой, сбежала и 10 лет жила в интернет-кафе

24 ноября 2015 14:02
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Новости Китая. «Как такое возможно?» – негодуют пользователи социальных сетей. Китайские СМИ называют этот случай удивительным.

Сейчас Сяо Юн 24 года. С родными девушка не виделась 10 лет.

В 14 она твердо решила уйти из дома, этому предшествовала ссора с родителями.
Как пишет The Star, девочка проводила время в разных компьютерных клубах, которые были для нее и временным пристанищем.

Сяо Юн нашли полицейские во время очередного утреннего рейда по интернет-кафе. Девушка предъявила поддельное удостоверение личности, после чего была доставлена в участок для опроса.

Вот так, совершенно случайно выяснилось, кто она и чем занимается. Родители уже не надеялись, что их дочь жива.

Чтобы добыть средства на пропитание, она выпрашивала деньги и еду у сотрудников интернет-кафе, иногда подрабатывала кассиром.

10 лет Сяо путешествовала по разным городам, но большую часть времени проводила за компьютерными играми.

Как рассказала девушка полицейским, из дома она ушла после ссоры с матерью из-за прогулов уроков.

# общество # Необычное

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