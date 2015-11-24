«В самые тяжёлые времена я плакал»: 21-летний отец-одиночка воспитывает дочку, которую мать бросила в 1 месяц

Новости США. Персефона, дочь 21-летнего Ричарда Джонсона, родилась в январе 2015 года. Всего через месяц после рождения девочки её мать оставила семью, рассказывает Daily Mail. Сначала женщина сбежала с дочкой в Калифорнию, но быстро передумала, заявив, что если отец не заберёт девочку, она отдаст малютку на удочерение. Ричард незамедлительно отправился на Западное побережье, чтобы вернуть дочку. Он не озлобился на женщину, которая, как он считает, страдает от послеродовой депрессии. Вместо этого сосредоточился на том, чтобы дать своему ребёнку всё самое лучшее.

Ричард Джонсон:

Вначале, когда я остался совсем один, я был настолько погружён в свою депрессию, что не хотел даже видеть счастливые пары с детьми. Но, постепенно выходя из этого состояния, я наткнулся на группу «Жизнь отца» и увидел, что кроме меня в мире есть много отцов-одиночек. Иногда люди сталкиваются с очень трудными жизненными ситуациями, и эти истории сильно меня вдохновили. Ричард решил рассказать на этой странице в Фейсбуке и свою историю. Ричард Джонсон (в личном сообщении группе «Жизнь отца», опубликованном с его разрешения):

Меня зовут Ричард Джонсон, я отец-одиночка прекрасной маленькой девочки по имени Персефона. Её мать оставила нас спустя месяц после её рождения. Мы всё ещё не знаем, почему она это сделала. Возможно, из-за послеродовой депрессии. В первые недели после того, как мы с Персефоной остались одни, я случайно наткнулся на вашу страницу. Перспектива быть отцом очень волновала и пугала меня. Но с тех пор, как я стал отцом-одиночкой, мне пришлось выполнять две роли одновременно. И я не был уверен, что смогу это сделать. Я прочитал каждую книгу для молодых родителей, которую смог найти, провёл тысячи часов на YouTube за просмотром видео о том, как правильно заплетать косички и красить ногти, а также познакомился с рекомендациями о том, как справляться с обычными родительскими обязанностями. Затем я начал просматривать вашу страничку более подробно и понял, что есть и другие отцы, живущие в сходных с моими тяжёлых условиях. Со временем эта страничка превратилась в моего самого главного помощника. Теперь даже мои друзья часто спрашивают у меня родительского совета. Я и моя дочка прошли долгий путь, и теперь мы счастливы, за что обязаны этому интернет-сообществу и людям, которые в него входят. Большое спасибо вам от нас обоих! За неделю эта публикация набрала 15 тысяч лайков и более 800 положительных комментариев. Комментарри к записи:

Вы не только прекрасный отец, но и очень сострадательный человек. Вам было нелегко через всё это пройти, но, я думаю, вы заслуживаете дополнительной похвалы за то, что говорили, как настоящий отец, действующий в интересах своей дочки, попавшей в такую непростую ситуацию с матерью. Вы очень позитивный человек, вашей дочке повезло иметь такого отца, как вы.

Молодой отец-одиночка уже научился самостоятельно справляться со всеми родительскими заботами, в том числе материнскими. Хотя девочка еще совсем кроха, он уже начал учиться заплетать косички и красить ногти. Ему нравится выбирать для нее наряды. Ричард Джонсон:

Я никогда не имел дел с младенцами, я не знал вообще ничего о девочках. Но я попросил совета старших товарищей, которые воспитывали девочек. Я практиковался в плетении косичек, и теперь я могу с уверенностью сказать, что заплетаю их даже лучше, чем некоторые женщины. У моей дочки пока не выросли длинные волосы, но я хочу быть готовым ко всему! Ричард надеется, что однажды сможет объяснить дочке, что случилось с её матерью, чтобы не вызвать в девочке злости к ней. Ричард Джонсон:

Теперь я с нетерпением жду каждого нового дня, ведь это так невероятно – видеть её. Она улыбается, когда я смотрю на неё. Она мой лучший друг и моя маленькая тень. Я разговариваю с ней обо всём. Я знаю, что она не понимает ничего из того, что я говорю, но однажды она всё поймёт… Люди на Фейсбуке говорят, что ей повезло, а я говорю, что это мне повезло, что у меня есть она.

Трудно поверить, что Ричард раньше был «категорически против» того, чтобы иметь детей, частично из-за того факта, что его собственный отец вовсе не был примером для подражания во время взросления Ричарда. Но всё изменилось, когда он встретил, как он думал, женщину своей мечты, и они решили создать собственную семью.

Хотя он невероятно нервничал – Ричард признаёт, что не знал, каково это быть полноценным отцом – оказалось, что ему не из-за чего было волноваться. История его родителей была совсем не радужной, однако счастливый исход его собственных отношений зависит только от самого Ричарда. Сейчас положение Ричарда и Персефоны изменилось к лучшему: мужчина съехались с женщиной, у которой есть собственный полугодовалый сын. Они не встречаются, просто, оказавшись в аналогичных ситуациях, являются опорой друг для друга и делят заботы по уходу за детьми. И все же Ричард по-прежнему посещает сообщество пап в Фейсбуке и не перестает благодарить за помощь и сочувствие небезучастных к его истории людей. Ричард Джонсон:

Я прочитал все комментарии к моему сообщению, и я совру, если скажу, что не расчувствовался. Вы не сможете понять, как много для меня значат слова каждого человека. Каждый день я говорю себе, что могу быть лучшим отцом, чем я есть сейчас, и эти слова – то, что мне действительно было нужно.