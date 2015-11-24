Чемпион по мотофристайлу Алексей Колесников: Насколько же сильно я люблю то, чем занимаюсь!

Так описывает свой прыжок знаменитый мотоциклист России - Алексей Колесников. Это все, что может увидеть зритель, но это не все, через что может пройти спортсмены, которых нередко называют «безумцами», потому что в мотофристайле нет простых трюков.

Выполнение трюков во время прыжка со специального трамплина - вот, что представляет собой мотофристайл.

Любители адреналина всегда стараются удивить зрителей необычным местом исполнения, повышенным уровнем сложности и опасности.

Для того, чтобы стать профессиональным райдером, необходимо иметь стопроцентную координацию движения и гибкость. Да и этого мало.

Это должно быть стилем жизни. Здесь нет конечного результата. Прогресс бесконечен.

Средний возраст райдера - 20-25 лет. 30-летний парень на трамплине - это уже ветеран. А приходить в спорт можно, и даже нужно, ещё с дошкольного возраста.

Белорусский чемпион по мотокроссу Евгений Тылецкий готов также способствовать развитию мотофристайла. Чтобы не возникало опасений, говорит, что на дороге ездить на байке опаснее, чем прыгать на трамплине.

На кроссе все зависит от себя, а там - и другие водители.

Секрет успеха в мотофристайле мы нашли на страничке Алексея Колесникова в социальной сети. Одна из записей гласит:

"Думаю, насколько же сильно я люблю то, чем занимаюсь!"



Именно благодаря этому спортсмен забывает про травму, опасность, и вновь взлетает на своем «железном коне».