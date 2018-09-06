«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Новости Беларуси. Спокойную жизнь агрогородка в Пружанском районе нарушил побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На свободе оказался не совсем обычный домашний питомец – экзотическая змея. Позже выяснилось, что для человека она не опасна. Однако в страхе до сих пор продолжает держать всю деревню.

Отголоски змеиного переполоха в агрогородке слышны и сегодня. В тот день Дениса Павлюковича дома не было. Незваного гостя лежащим прямо на входной двери увидел его сын. Ребенок испугался, но сразу сообщил отцу и в МЧС. Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

Денис Павлюкович, житель агрогородка Линово:

Мы были в шоке. Я снимал не ближе десяти метров. Я боялся подходить.

Жителей агрогородка змеями не удивить. Однако в этих местах водятся лишь медянки да ужи. Выяснить, откуда же взялась такой экзотический экземпляр, труда не составило.

Евгений Василенко, житель агрогородка Линово:

За 10 лет это у меня был первый побег змеи. И она, к сожалению, ушла к соседям, очень сильно людей напугала. Неприятная история получилась. Я просто отвлекся и неплотно закрыл садок.

Судя по всему, беглец испытал не меньший стресс, и плохо питается уже не первый день. Всего же внутри плотно закрытых садков в доме Евгения Василенко живут около 100 рептилий двадцати разных видов.

Но среди них нет ни одной ядовитой – утверждает заводчик.

Петр Бутрим, СТВ:

Змеи совершенно неопасны. И в этом можно легко убедиться. Это – маисовый полоз, а это – королевская змея. Гости из Северной и Центральной Америки ведут себя спокойно даже в чужих руках. Нет особых претензий и со стороны охраны природы. Содержание пресмыкающихся в условиях частного дома законно.

Ольга Дрозд, начальник Пружанской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Замечаний по содержанию животных, рептилий у нас не было. Единственным моментом мы указали на то, чтобы было обеспечено содержание с целью недопущения их попадания в окружающую среду.

И все же большинство жителей агрогородка новость о побеге змеи взбудоражила и повергла в шок. Многие сельчане дом с рептилиями до сих обходят стороной, считают опасным и близкое расположение школы.

Местная жительница:

Я считаю, что многие люди против. Ну зачем? Если они хотят растить, надо сделать, чтобы они не выходили.