«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе
Новости Беларуси. Спокойную жизнь агрогородка в Пружанском районе нарушил побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На свободе оказался не совсем обычный домашний питомец – экзотическая змея. Позже выяснилось, что для человека она не опасна. Однако в страхе до сих пор продолжает держать всю деревню.
Отголоски змеиного переполоха в агрогородке слышны и сегодня. В тот день Дениса Павлюковича дома не было. Незваного гостя лежащим прямо на входной двери увидел его сын. Ребенок испугался, но сразу сообщил отцу и в МЧС.
Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Денис Павлюкович, житель агрогородка Линово:
Мы были в шоке. Я снимал не ближе десяти метров. Я боялся подходить.
Жителей агрогородка змеями не удивить. Однако в этих местах водятся лишь медянки да ужи. Выяснить, откуда же взялась такой экзотический экземпляр, труда не составило.
Евгений Василенко, житель агрогородка Линово:
За 10 лет это у меня был первый побег змеи. И она, к сожалению, ушла к соседям, очень сильно людей напугала. Неприятная история получилась. Я просто отвлекся и неплотно закрыл садок.
Судя по всему, беглец испытал не меньший стресс, и плохо питается уже не первый день. Всего же внутри плотно закрытых садков в доме Евгения Василенко живут около 100 рептилий двадцати разных видов.
Но среди них нет ни одной ядовитой – утверждает заводчик.
Петр Бутрим, СТВ:
Змеи совершенно неопасны. И в этом можно легко убедиться. Это – маисовый полоз, а это – королевская змея. Гости из Северной и Центральной Америки ведут себя спокойно даже в чужих руках.
Нет особых претензий и со стороны охраны природы. Содержание пресмыкающихся в условиях частного дома законно.
Ольга Дрозд, начальник Пружанской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Замечаний по содержанию животных, рептилий у нас не было. Единственным моментом мы указали на то, чтобы было обеспечено содержание с целью недопущения их попадания в окружающую среду.
И все же большинство жителей агрогородка новость о побеге змеи взбудоражила и повергла в шок. Многие сельчане дом с рептилиями до сих обходят стороной, считают опасным и близкое расположение школы.
Местная жительница:
Я считаю, что многие люди против. Ну зачем? Если они хотят растить, надо сделать, чтобы они не выходили.
Разведение змей для молодой семьи – это дополнительный источник заработка. Они сотрудничают с зоопарками. Сам же хозяин коллекции уверен: страх и тревогу наводит то, что не знакомо. Поэтому готов организовать экскурсию в мир экзотических змей для каждого из односельчан.