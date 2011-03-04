БРСМ вместе с музыкальными исполнителями провели акцию в поддержку маленькой Варвары Сташевской

Девочка больна раком, и дальнейшая ее судьба зависит только от помощи неравнодушных людей и дорогостоящего лечения.

Это уже девятый благотворительный марафон, который БРСМ проводит вместе с белорусскими артистами. Все вырученные средства от концерта будут перечислены для помощи четырехлетней Варваре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Басалыга, первый секретарь Минского областного комитета ОО БРСМ:

Этот общественный резонанс сегодня имеет первостепенное значение. Если брать именно этот концерт, планировалось собрать порядка 30 миллионов рублей, это сумма достаточно большая. Очень приятно и нам, и звездам белорусской эстрады, которые всегда по первому зову на безвозмездной основе подключаются к таким мероприятиям.

Елена Сташевская, мама Варвары:

Действительно, мир не без добрых людей. Когда нам сначала сообщили, что будет концерт, я, честно говоря, даже не верила. Я не знаю, какие у меня чувства, смешанные — и плакать, и радоваться хочется.