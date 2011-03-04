Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

Его история началась еще в 1916 году, когда на службу в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза поступил известный революционер Михаил Фрунзе.

В том же году, 5 марта в Беларуси была сформирована милиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С той поры минули годы. И все это время сотрудники и военнослужащие МВД делают всё возможное для безопасности людей.

Накануне в Минск прибыли делегации Министерств внутренних дел Литвы, России и Украины. Сегодня коллеги белорусских стражей порядка примут участие в церемонии возложения венков к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Руководство МВД Беларуси встретится с ветеранами службы, членами семей погибших сотрудников, а также с лучшими милиционерами и военнослужащими внутренних войск. Завершится праздник торжественным мероприятием во Дворце Республики.