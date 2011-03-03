Радьков посоветовал членам БРСМ быть более предприимчивыми

В год предприимчивости государство ждет от БРСМ новых идей по работе с молодежью. Сегодня с активистами этой общественной организации встретился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков.

Разговор получился открытым и обстоятельным. Обсудили перспективы развития организации и будущие проекты.

Студенты университета культуры готовят творческий подарок к 9 мая. В патриотическом спектакле сыграют активисты первичной организации БРСМ. Будущая актриса уже сейчас без прикрас рассказывает о роли молодежи в жизни государства.

Екатерина Сельченко, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Очень важно молодежи участвовать в жизни государства, потому что сидеть дома неинтересно, а действовать — вот это интересно!

Именно действовать и искать новые подходы в работе с подрастающим поколением рекомендовал руководству Белорусского союза молодежи Александр Радьков.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Современная молодежь особенная, как они сами говорят, продвинутая. В отличие от нашего поколения, они росли в ином информационном пространстве, практически с рождения умеют пользоваться компьютером.

БРСМ намерен более интенсивно осваивать интернет. Ведь и школьники, и студенты сегодня — в онлайн-пространстве. В ближайшее время и Республиканская молодежная общественная организация планирует закрепить свои позиции в Глобальной сети.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Появится возможность презентовать свои работы на интернет-площадке, которую мы планируем создать в ближайшее время. В том числе будет проводитсяи работа через интернет-форумы, через площадки, которые позволяют вступать в дебаты.

Но со счетов детские газеты, журналы и FM-радио никто не списывает. Наоборот, когда всемирная паутина поглощает детское внимание, молодежным СМИ нужно особенно проявлять активность — увеличивая аудиторию и тираж изданий.

БРСМ посоветовали проявлять больше предприимчивости и инициативы. Ведь есть положительный пример успешного с экономической точки зрения проекта — радио, которое приносит прибыль.

Александр Радьков, первый заместитель Главы администрации Президента Республики Беларусь:

Мы видим, что сейчас не хватает БРСМ предприимчивости, развития начал — становления своего дела. Есть положительные примеры. Надо разобраться, как им это удалось, как это распространить на другие проекты.

В перспективе БРСМ будет стремиться и к самоокупаемости — не всей организации, а отдельных проектов. В приоритете — патриотическое воспитание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».