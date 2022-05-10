Рассчитана на 930 учащихся. В Солигорске построят новую школу

Новости Беларуси. В Минской области продолжается строительство объектов образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается строительство объектов образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2022 году введут в эксплуатацию детские сады в Любани и Фаниполе, среднюю школу в Смолевичах. А к концу года приступят к строительству новой школы в Солигорске. Она разместится в молодом микрорайоне № 21 и будет рассчитана на 930 учащихся. Учреждение построят полностью из панелей Солигорского ДСК. Для района это первый опыт. Сейчас объект активно проектируется. К строительным работам приступят уже в конце лета. Помимо этого, ожидает реконструкции и автовокзал в Солигорске.
Андрей Наливайко, директор УКС Солигорского района:
В этом году нам выделено финансирование на проведение проектных работ по реконструкции автовокзала. Данным проектом будет предусмотрена полная замена кровли, будут изменены решения по наружным фасадам, будут применены комбинированные фасады. Будут выполнены работы по благоустройству, заменена плитка, будут ремонтироваться подпорные стенки вокруг территории вокзала, установлены новые малые формы, наружное освещение.
Кроме того, здесь заменят кровлю башни с часами, сделают отделку. Появится новое электронное табло. Преобразятся стоянки автобусов, отремонтируют платформы. К работам приступят в начале осени. Обновленный вокзал планируют сдать к юбилею Солигорска.