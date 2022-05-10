Рассчитана на 930 учащихся. В Солигорске построят новую школу

В 2022 году введут в эксплуатацию детские сады в Любани и Фаниполе, среднюю школу в Смолевичах. А к концу года приступят к строительству новой школы в Солигорске. Она разместится в молодом микрорайоне № 21 и будет рассчитана на 930 учащихся. Учреждение построят полностью из панелей Солигорского ДСК. Для района это первый опыт. Сейчас объект активно проектируется. К строительным работам приступят уже в конце лета. Помимо этого, ожидает реконструкции и автовокзал в Солигорске.