БРСМ отмечает 22-летие – в Минске наградили лучшие первичные организации

В честь знаковой даты наградили лучшие первичные организации учреждений общего среднего образования Московского района. Торжественная церемония прошла в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. Также состоялся торжественный прием в ряды БРСМ. Членские билеты вручили 70 учащимся. Среди них отличники учебы, победители олимпиад и различных конкурсов.

Ульяна Карачун, ученица гимназии № 146: Для меня это очень важно. Для меня это новая дорога, путь, по которому я могу идти, развиваться дальше, пробовать что-то новое, стараться на благо гимназии, чтобы родители мной гордились.

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

На данный момент Белорусский республиканский союз молодежи является самой массовой, самой масштабной молодежной организацией в нашей стране. И, безусловно, по всем из семи направлений деятельности идет очень бурное развитие. Это и волонтерское движение – мы посещаем и детские дома, дома престарелых, многодетные семьи. В рамках множества акций: это и «В школу с добрым сердцем», и «Чудеса на Рождество», и множество-множество других.

Волонтерское и студотрядовское движение, благотворительные марафоны – вся эта деятельность объединяет самых активных представителей молодого поколения. Среди них школьники, учащиеся колледжей и студенты университетов, а также работающая молодежь. Только в Московском районе в рядах БРСМ более 30 тысяч человек.