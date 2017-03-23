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БРСМ открыл горячие линии по вопросам трудоустройства молодежи

23 марта 2017 07:38
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Новости Беларуси. Горячие линии по оказанию помощи в трудоустройстве молодых людей начали работу при территориальных комитетах Белорусского республиканского союза молодежи.

Юноши и девушки не всегда знают, куда обратиться и как искать работу. Союз молодежи постарается оказать содействие в трудоустройстве обратившимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Мы открыли горячие линии для трудоустройства молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в возрасте от 18 до 31 года. Найти постоянно место работы. На сегодняшний день банк данных вакансий у нас составляет 743 вакансии. Этот банк данных обновляется ежедневно.

Кроме того, в течение двух недель во всех регионах страны пройдет социологический опрос. Его цель – изучить положение белорусской молодежи на рынке труда.

К слову, временную занятость молодых людей объединение обеспечивает уже много лет. В прошлом году только в Витебской области в студенческих отрядах работали почти 10 тысяч человек.

# общество # Занятость в Беларуси

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