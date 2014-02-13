БРСМ и Белорусское общественное объединение ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали 13 февраля Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское общественное объединение ветеранов во время совместного заседания в Минске. Планируется, что договор будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в рамках соглашения будут проведены мероприятия посвященные празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. А союз молодежи и дальше продолжит оказывать помощь ветеранам и участвовать в добровольческих отрядах по благоустройству памятников и воинских захоронений.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Одно дело - мы придем, свои одногодки. Другое дело, вместе с нами ребята, девчата молодые, которые выслушают ветерана, помогут по хозяйству, да просто внимание. Уже то, что выслушать ветерана, для него это тоже праздник.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Преемственность - это опыт, возможность не натворить ошибок, которые, может быть, совершали, предки, которые передали нам опыт свой. Которые говорят: учитесь на наших ошибках. Поэтому преемственность нужна, она необходима, мы в этом уверены. Любой здравомыслящий человек это понимает.