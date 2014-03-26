Брошенные дома в Городокском районе Витебской области будут раздавать людям бесплатно

Новости Беларуси. Отдать в хорошие руки. В Городокском районе Витебской области брошенные дома решено не сносить, а раздавать людям бесплатно. Ведь зачастую местным властям снести заброшенное здание труднее, чем дать ему вторую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Из общего числа брошенных домов на Городокщине встречаются и весьма любопытные экземпляры. Например, этот в деревне Большие Стайки. Дом был построен всего 7 лет назад, 2-3 года здесь жила семья, но сегодня он оказался никому не нужным.

А ведь рядом лес и несколько озер. Вот только претендовать на этот дом и еще на полторы сотни других в районе раньше могли лишь те, кто готов был работать исключительно в местных хозяйствах. Желающих оказалось не так много. Вот и получается, что несколько домов, оказавшихся невостребованными, пришли в негодность. Местные жители сетуют: добротные здания ветшают на глазах.

Сергей Ладунов, житель д. Большие Стайки:

Здесь стенка 65 сантиметров. В два блоки, полкирпича. Это не то, что наши панельные. Там стеночка 18 сантиметров.

Андрей Некрашевич, исполняющий обязанности директора ОАО «Городокский РАПС»:

На сегодняшний день эту проблему надо решать: их или сносить, на это тоже нужны немалые деньги. Конечно, было б лучше отдать людям, чтобы они их восстановили, жили, заодно и наши б деревни приукрасились.

И людям, скорее всего, отдадут. Причем совершенно бесплатно. Это станет возможным благодаря своеобразному эксперименту, на который решились в области. Конечно, на дома, которые могут разойтись как горячие пирожки, первыми претендовать смогут многодетные и нуждающиеся. Обеими руками «за» такое будущее деревни и соседи-сельчане.

Дмитрий Ершов:

Очень много таких брошенных домов стоит. Этот брошенный, вон тот… Никто не живет.

Алла Сергеева, житель д. Островляне:

Конечно, или жить в таком беспорядке, или жить, когда будут участки, будет красиво, посадят цветы, посадят какие-то грядки. Разумеется, что надо этот вопрос как-то решать.

Решение, безусловно, правильное. Однако, сегодня всем заинтересованным в этом службам и, конечно, представителям власти предстоит решить другую, куда более важную задачу: как выработать четкий механизм, при котором система передачи домов на безвозмездной основе не дала бы сбоев и была абсолютно прозрачной и законной.