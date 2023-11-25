Сотрудники ГАИ напомнили водителям о необходимости поменять шины на зимние. Какие штрафы предусмотрены?

Новости Беларуси. «Меняй свой стиль на зимний!» – единый день безопасности под таким девизом прошел накануне в стране. Сотрудники ГАИ напомнили водителям о необходимости «переобуть» свой транспорт и снизить скорость движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкие маневры на скользкой, заснеженной трассе могут привести к аварии. Опасность заносов и наездов на пешеходов в таких погодных условиях возрастает. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем при гололеде. Самые осторожные водители «переобули» свой транспорт еще в начале месяца. Другие же вспомнили об этом только с приходом первых снегопадов.

Где-то месяц уже, как на зимней резине, потому что не знаешь, когда снег пойдет. Надо быть готовым к любым погодным условиям.

Мы заранее всегда все делаем, не дожидаемся снега, льда. Чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать дистанцию, скоростной режим, предугадывать ситуацию, быть внимательным на дороге, не отвлекаться на какие-то посторонние элементы.

Денис Яровский:

С первыми снегопадами, конечно, увеличилось число клиентов, которые приезжают на шиномонтаж. В принципе, ездили люди и раньше, записывались. В середине октября люди заранее готовят свое авто к зиме – не только шиномонтаж, но и комплекс основных услуг, который необходим к зиме.

Сотрудники ГАИ рассказали об основных сезонных рисках и угрозах безопасности движения. С 1 декабря за ненадлежащую подготовку автомобиля и его эксплуатацию предусмотрена административная ответственность.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В обязательном порядке с 1 декабря до 1 марта транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. В этот период при эксплуатации транспортного средства с летними шинами предусмотрена административная ответственность до базовой величины. При повторном совершении правонарушения в течение года – до 185 рублей, до 5 базовых величин.