Бронепоезд появился на «Линии Сталина». Он ещё и стрелять будет

Александр Метла:

Идея – чтобы паровоз мог ходить. Уже продумана логистика, чтобы посадить людей на трибуны – около 600 человек. Эти 600 человек смогут наблюдать реконструкцию боя с участием бронепоезда. Бронепоезд еще отъезжает назад метров 40 в тупик, его не видно людям за паровозом, который стоит у моста. И можно разыграть сценарий, например, когда немцы пытаются захватить мост, наши пытаются оборонять этот мост, приходит на помощь бронепоезд и уничтожает все силы немцев.