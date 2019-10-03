Бронепоезд появился на «Линии Сталина». Он ещё и стрелять будет

Что нового появилось в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», рассказываем в программе «Центральный регион».
Что нового появилось в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», рассказываем в программе «Центральный регион».
Центр постоянно развивается. Это и пополнение коллекции техники, разработка театральных постановок и ввод новых объектов.
Сейчас сотрудники комплекса готовят для посетителей ещё один подарок с историческим аспектом. В железнодорожной экспозиции появился бронепоезд.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Данная задумка при поддержке Белорусской железной дороги – приехал сюда начальник Белорусской железной дороги. И вспомнили, что когда-то, 7-8 лет назад хотели паровоз здесь поставить. Решили освободить место под этот паровоз. Слово за слово, говорим, в принципе, паровоз можно поставить, но можно и бронепоезд сделать. И начальник дороги как-то так загорелся – говорит: «Если можете, давайте делать!». И первым делом сделали броневагон. Это ПЛ-42 – вагон с башнями Т-34 1942 года выпуска. «Площадка легкая» – переводится. С него и начали.
Был черный паровоз, он был сначала прицеплен. Потом стояла еще одна платформа, и на базе нее уже начали делать платформу тяжелую – ПТ-33. И когда уже получились два броневагона и паровоз черный, надо было и паровоз. Но паровоз отреставрировали, он очень красивый получился: бронзовые крантики… Красивый очень – жалко было зашивать его в броню.
И было принято решение привезти сюда еще один паровоз. И совместно с железной дорогой мы привезли сюда еще один паровоз и зашили его броней. Это уже получился ПР-35.
На подготовку новой экспозиции ушло полтора года. Здесь есть всё: оборудована сама станция и её инфраструктура. Сделана дровница, гидрант и нефтебаза. Сам бронепоезд металлический. Реалистично он выглядит как снаружи, так и внутри. Кроме этого техника на ходу, а скоро из нее можно будет вести огневую битву. Мишени тоже готовы.
Александр Метла:
Идея – чтобы паровоз мог ходить. Уже продумана логистика, чтобы посадить людей на трибуны – около 600 человек. Эти 600 человек смогут наблюдать реконструкцию боя с участием бронепоезда. Бронепоезд еще отъезжает назад метров 40 в тупик, его не видно людям за паровозом, который стоит у моста. И можно разыграть сценарий, например, когда немцы пытаются захватить мост, наши пытаются оборонять этот мост, приходит на помощь бронепоезд и уничтожает все силы немцев.
Стараемся все время что-то улучшить. Смотришь – что-то лучше стало, но не до конца доделано. И все время есть желание сделать еще лучше, больше добавить каких-то объектов, инфраструктуру поменять. Основа мотивации – это больший результат.