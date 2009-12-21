Бриттани Мерфи: Если спросите, делают ли деньги жизнь счастливее, я отвечу отрицательно

20 декабря 2009 года умерла актриса Бриттани Мерфи. Публикуем отрывки из ее различных интервью.Бриттани Мерфи:
Я начала говорить в полгода (моим первым словом было "babble"), петь в год, читать в три, а актерствовать и продавать кухонную посуду в девять. У моей мамы был контракт с компанией-производителем на продажу их посуды, а я помогала ей по собственной инициативе - обзванивала потенциальных клиентов, благо, что у меня всегда был низкий голос. С двух лет до двенадцати я жила с мамой в Нью-Джерси вблизи от моего дяди и четырех двоюродных братьев и сестер. Я периодически встречалась со своим отцом, но идеалом мужчины для меня был мой дядя Билли.
С девяти лет я играла в местном театре, а в тринадцать подписала контракт с актерским агентством. После съемок в нескольких рекламных роликах я получила роль в телешоу, съемки которого проходили в Голливуде. В отличие от сбежавших из неблагополучных семей подростков я приехала в Лос-Анджелес со своей мамой, и у меня была работа.
Я до сих пор не могу привыкнуть к роскоши, так как выросла в обыкновенной рабочей семье. Если вы меня спросите, делают ли деньги жизнь легче, то я отвечу положительно. А если спросите, делают ли они жизнь счастливее, то отрицательно.
Источник: Известия 26.05.05.