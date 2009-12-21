Белорусские спасатели перешли на усиленный режим несения службы

Сотрудники МЧС будут дежурить в местах праздничных массовых мероприятий, независимо от того, будет там использоваться пиротехника или нет.

Особое внимание детским дошкольным и учебным заведениям, учреждениям культуры. К клубам, ресторанам и другим организациям республики, в помещениях которых будут проходить праздничные мероприятия, — жесткие требования по нормам безопасности. Все новогодние представления должны быть согласованы с органами пожарного промнадзора, так как причиной пожара может стать не только холодный фейерверк, но и бенгальские огни.

Продажа пиротехнических изделий — также на особом контроле. Незаконную торговлю будут пресекать. Организованы рейды и патрулирования.