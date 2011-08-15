Британские власти объявили о готовности блокировать Интернет, через который погромщики организовывали рейды

Суды Лондона не справляются с количеством дел обвиняемых в погромах. Их уже больше трех тысяч. 15 августа полиция заявила о новых задержаниях. На этот раз Скотланд-Ярд взялся за виртуальных подстрекателей к беспорядкам и мародерству. Арестованы 20 пользователей Facebook и Twitter.

В этой истории многое впервые. До этого Британия не сталкивалась с жестокостью такого масштаба. Впервые служителям порядка разрешили использовать водометы. Для возвращения награбленного организованы повальные обыски. И впервые власти объявили о готовности блокировать Интернет, через который воры организовывали свои рейды.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Мы все видели, что эти ужасающие действия были организованы через социальные сети. Открытая информация – это большое благо, но его можно использовать и во зло. Поэтому полиция, спецслужбы и Интернет-компании, мы все решили, что будет правильно отказывать в доступе в сеть тем, кто замешан или планирует беспорядки и грабежи.

При этом, простые британцы требуют от властей лишать не только социальных сетей, но и социальных благ тех, кто не желает жить по законам социума. Полиция и спецслужбы уже арестовали 20 человек, которые, используя смартфоны и социальные сети, организовывали массовые беспорядки. И ожидается – будут новые аресты. Преследуются не только зачинщики, но и подстрекатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Самое интересное – признание британских спецслужб, антиуголовных организаций, что они мониторили социальные сети. Они интересовались тем, что там происходит, что там высказывают. Интересовались непосредственно данными людьми, вели за ними наблюдение. Вся та песня о правах человека, демократии, которая в некоторых странах по средствам наблюдения за социальными сетями нарушается, была рассчитана не для западного слушателя.

Эксперты признают: Великобритания первой среди западных стран испытала на себе новые технологии организации социальных кризисов и управления их развитием. Это пишут Интернет-издания.

Newsru.com:

Независимые аналитики сходятся во мнении, что такое быстрое распространение настроения протеста объясняется популярностью социальных сетей, которые все чаще называют «новыми СМИ».

Как пишет лондонская пресса, британские власти вели постоянный мониторинг социальных сетей и телефонных сообщений. Задействованы лучшие силы, даже специалисты радиоэлектронной разведки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Newsru.com:

Столкнувшиеся с новым феноменом власти Великобритании приступили к разработке ответных мер, которые, в случае повторения лондонских событий, не позволили бы погромщикам использовать современные технологии в противоправных целях. Обсуждаются такие варианты как отключение в целых регионах мобильной телефонной связи, блокирование ряда сайтов, а также публикация в социальных сетях дезинформирующих сообщений с целью управления действиями участников беспорядков.

Позиция британских властей вполне объяснима. Пятеро погибших, около 2000 арестованных, свыше 200 миллионов долларов только прямых убытков. Таковы самые предварительные итоги недели погромов и мародерств в старой Англии.

Начавшаяся как некий социальный протест, битва за Британию, как это уже окрестили СМИ, мгновенно переросла в открытый грабеж.

Юрий Шевцов, политолог:

То, что мы видим в Англии – это, в принципе, проявление существования коммуникационных возможностей в условиях, когда система социальной безопасности не поспевает за контролем над ними.



Не хочется проводить параллели, но нельзя и не сказать. Когда 19 декабря белорусская власть адекватно ситуации навела порядок на площади, Европа встала в позу. Сейчас же британцы действуют куда более жестко. Но если бы им хватило оперативности потушить искру беспорядков еще в момент возгорания, Лондонские пейзажи могли бы сейчас быть куда более привлекательней.