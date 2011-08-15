Александр Лукашенко поздравил Президента Индии и народ этой страны с Днем независимости

Глава Беларуси высказал убежденность, что дружественный конструктивный диалог между странами продолжится, а взаимовыгодное сотрудничество будет еще более успешным.

Индия считает наиболее перспективными в сотрудничестве с Беларусью машиностроение и производство калийных удобрений. Данные вопросы стороны уже обсуждали во время визитов правительственных делегаций. В Индии открыт сервис-центр БелАЗа. Готовится инвест-предложение от этого завода и «Амкодора».

Недавно был заключен контракт на покупку индийской компанией миллиона 200 тысяч тонн белорусского калия. Перспективны может стать сотрудничество в области фармацевтики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».