Британец Даррен Бус о Беларуси: Хотелось бы, чтобы страна стала более приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями!

Его история началась в британском городе Лидс, позже – судьба привела его на Мальту, в Испанию, Италию и, наконец, в Беларусь.

Даррен Бус:

До того, как я сюда приехал, думал, что Беларусь – это часть России. У вас здесь я взглянул на многие вещи по-другому.

Великобритания и Беларусь между собой совсем не похожи. Великобритания очень грязная и серая по сравнению с чистой Беларусью. И пейзажи здесь бесподобные!

Хотелось бы, чтобы страна стала более приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями.

В планах британца – отреставрировать заброшенные деревни. А дальше – с помощью благотворительных организаций – построить первую в Беларуси социальную деревню для бездомных. «Вместе мы сможем больше!» – так говорит Даррен.

Даррен Бус:

Разница между нашими народами в том, что белорусы – более сдержанные и осторожны сперва. Но в один момент ломается всё на недоверии, барьеры в общении и белорусы и белорусы становятся более приветливыми, прозрачными и гостеприимными.

Несмотря на то, что Даррен знает на русском языке только самые простые фразы, – это не мешает ему находить контакт со всеми. Часто встречаются люди, с которыми можно пообщаться на родном ему языке.

Даррен Бус:

Почему Беларусь? Потому что моя жена – белоруска. И моя дочка, которой всего 11 дней, – живут здесь, в Беларуси.

Однако жизнь улыбчивого британца не всегда была такой солнечной. Ему пришлось пройти серьёзное испытание, которое во многом поменяло его отношение к жизни.

Его встречают здесь как своего. В чём-то он – слабее других, но по силе духа – он превосходит всех. Многим Даррен даёт мотивацию двигаться вперёд, несмотря ни на что.

Через несколько недель Даррен примет участие в Минском полумарафоне. Его жизненные правила просты: он не ставит препятствие на своём пути, а в любых испытаниях видит возможности.

Она не знала английский, он – русский. Но они решили быть вместе и навсегда. Жить в Беларуси, растить маленькую дочку Элеонору и помогать нуждающимся.